GARMIN acquisisce Firstbeat Analytics per lo sviluppo di analisi e metriche per pratiche sportiva

Firstbeat Analytics entra a far parte della famiglia Garmin, rendendo il brand ancor più competitivo nel panorama delle analisi metriche e fisiologiche per lo sport e per il fitness.

Garmin ha annunciato l’acquisizione dell’azienda finlandese Firstbeat Analytics, che rappresenta per gli addetti ai lavori il punto di riferimento per lo sviluppo di analisi e metriche rivolte alla pratica sportiva, ma anche al fitness e al wellness. In questo modo Garmin, già azienda di riferimento nella tecnologia satellitare dedicata al fitness e al wellness, si evolverà con nuove tecnologie e funzionalità, aprendosi a soluzioni esclusive.

Ed è per questo che il marchio americano ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione di Firstbeat Analytics, azienda titolare di licenze di analisi e metriche fisiologiche per dispositivi di largo consumo nell’ambito della salute, del benessere e del fitness. Un importante passo avanti per Garmin, che sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale uno sviluppo tecnologico continuo e sempre più mirato alle richieste dei suoi utenti.

Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia, ha accolto così l’acquisizione:

Abbiamo utilizzato per oltre un decennio le innovative analisi fornite da Firstbeat Analytics sui nostri più apprezzati strumenti da polso e ciclocomputer, e ora siamo molto soddisfatti e onorati di far parte di un unico grande team. Unendo il know-how degli ingegneri di Garmin a quello dei fisiologi e ricercatori di Firstbeat Analytics siamo sicuri di fornire ai nostri clienti una tecnologia senza eguali per quanto riguarda l’analisi di prestazioni, recupero e dati circa la salute e il benessere del proprio corpo

Firstbeat Analytics, con sede in Finlandia, ha saputo trasformare la pura rilevazione della frequenza cardiaca in qualcosa che va oltre il puro battito del cuore, fornendo dati utili a migliorare prestazioni sportive e benessere fisico per oltre vent’anni.

Questo grazie alla combinazione dei dati rilevati dai suoi sensori, tra cui appunto l’HRV, a una analisi fisiologica e matematica; in questo modo si rendono possibili analisi e metriche tra cui la rilevazione del livello di stress, della qualità del sonno, del dato VO2 Max, della quantità di calorie bruciate, ma anche della qualità di un allenamento, potendo anche calcolare il relativo tempo di recupero. Si tratta di informazioni senza dubbio importanti e interessanti per la pratica sportivo, così che l’utente potrà sempre prendersi cura di sé tramite una semplice attività fisica quotidiana.

Per tutte le notizie collegate al mondo di Garmin, e al suo hardware, il link da seguire è direttamente questo.