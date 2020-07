Total War: WARHAMMER II approda finalmente su Mac sponda Mac App Store; si tratta del vero punto di riferimento per tutti gli amanti dei titoli strategici, con proporzioni titaniche. Non ha di certo bisogno di presentazioni, con l’utente che potrà mettersi alla guida una delle cinque imperiose Razze da Warhammer Fantasy Battles e avviare una campagna di conquista per salvare o distruggere il Nuovo Mondo.

L’avventura offre una longevità certamente impareggiabile, potendo godersi centinaia di ore di profondo gameplay che combina strategia a turni sulla mappa della campagna e scontri in tempo reale sul campo di battaglia. La versione di Total War: WARHAMMER II disponibile su Mac App Store include i pacchetti DLC gratuiti, tra cui “Imperi dei mortali”, campagna che sfida il giocatore a conquistare sia il Vecchio mondo di WARHAMMER I che il Nuovo mondo di WARHAMMER II, oltre ad offrire 7 personaggi giocabili aggiuntivi, tra Lord leggendari a capo della Bretonnia, Alti elfi, Elfi oscuri e Uomini lucertola.

Ancora, questa versione disponibile per Mac offre anche il DLC “Il Laboratorio”, una modalità Battaglia personalizzabile che permette ai giocatori di modificare gli elementi tradizionali del campo di battaglia di Total War.

Prima di acquistare il prodotto, però, è bene dare uno sguardo alle note di compatibilità. Total War:WARHAMMER II è disponibile per:

Tutti i MacBook Pro 13″ in vendita dal 2016

Tutti i MacBook Pro 15″ in vendita dalla fine del 2013 con 2.3GHz processore o superiore

Tutti gli iMac 21.5″ in vendita dalla fine del 2017

Tutti gli iMac 27″ in vendita dalla fine del 2013 con 2GB schede video o superiore

iMac in vendita dalla fine del 2012 con schede video Nvidia 680MX

Tutti gli iMac Pro 27″ in vendita dalla fine del 2017

Tutti i Mac Pro in vendita dalla fine del 2013

I Mac elencati di seguito sono in grado di eseguire il gioco, ma non soddisfano gli standard richiesti per il supporto ufficiale:

• Tutti i MacBook Pro 15″ in vendita dalla fine del 2013

• Tutti gli iMac 21.5″ in vendita dalla fine del 2013, con 2.7 GHz processore o superiore

I requisiti minimi per eseguire il prodotto sono:

Processore : 2GHz

: 2GHz RAM : 8GB

: 8GB Scheda Grafica : 1,5GB

: 1,5GB macOS : 10.14

: 10.14 Spazio libero: 52GB

Total War:WARHAMMER II si acquista su Mac App Store direttamente a questo indirizzo.