Sony forse limiterà il numero di Playstation 5 ordinabili

La console di nuova generazione più attesa è senza dubbio quella del colosso giapponese: per soddisfare il maggior numero possibile di acquirenti sembra che Sony stia valutando la possibilità di limitare il numero massimo di Playstation 5 ordinabili per ciascuna famiglia. Questo anche se negli scorsi giorni sono circolati report attendibili che indicano un consistente incremento negli ordinativi di produzione.

Che il numero massimo di Playstation 5 ordinabili per famiglia sarà limitato è suggerito da una spezzone di codice pubblicato su Reddit. Sembra trattarsi di parte del codice di funzionamento di Playstation Direct, in cui un avviso informa l’utente che è fissato a uno il numero massimo di console ordinabili per famiglia. Nelle scorse settimane gli analisti avevano indicato che il piano di Sony era di costruire 5-6 milioni di unità. Successivamente però, negli scorsi giorni, due testate autorevoli hanno anticipato che i piani sono cambiati e che Sony intendeva produrre diversi milioni di console next gen in più del previsto, portando il totale complessivo fino a 9-10 milioni.

Tenendo presente che entro il primo anno di lancio l’attuale Playstation 4 ha venduto 4,3 milioni di unità, l’indicazione di 9-10 milioni di pezzi, come segnalata da Bloomberg e anche Nikkei, risulta un piano forse un po’ troppo ambizioso. In ogni caso occorre ricordare che il mercato del gaming è profondamente cambiato dal 2013, oltre che considerevolmente espanso. Non solo: praticamente tutti i report che prevedono un possibile raddoppio della produzione di PS5 indicano tra le motivazioni anche l’estensione di lockdown e chiusure per la pandemia, blocchi che potrebbero spingere ancora più utenti all’acquisto del nuovo modello per divertirsi e svagarsi anche se bloccati in casa.

Ma la vera ragione della possibile limitazione delle unità di Playstation 5 ordinabili potrebbe essere un’altra, vale a dire il tentativo di Sony di bloccare o almeno limitare l’acquisto di più unità da parte di utenti che desiderano lucrare rivendendo le primissime unità a prezzi più elevati, fenomeno verificatosi praticamente a ogni lancio di tutte le generazioni della macchina, fin dal lontano primo modello del 1994.

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.