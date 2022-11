Garmin, l’aggiornamento potenzia smartwatch e ciclocomputer

Garmin ha appena annunciato un importante aggiornamento software che incrementa le potenzialità dei suoi dispositivi: gli utenti possono così ottenere ancora di più dai loro sportwatch e ciclocomputer targati Garmin senza sborsare un euro, visto che l’aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti.

Cosa cambia con gli sportwatch

Tra le caratteristiche più importanti a cui si ha accesso aggiornando gli sportwatch compatibili c’è innanzitutto il Running Power. Per chiunque si alleni attraverso la corsa è molto importante il dato dei Watt generati durante l’attività: questa informazione fino ad oggi era disponibile soltanto usando la fascia HRM-Pro Plus o il Running Dynamic Pod, invece con questo aggiornamento diventa analizzabile anche attraverso lo sportwatch senza il bisogno di usare altri accessori.

Altra novità è il Morning report, il report mattutino che fornisce suggerimenti per l’allenamento della giornata grazie all’analisi della qualità del sonno, dell’HRV Status (Variabilità Cardiaca), oltre ai dati meteorologici geolocalizzati ricevuti dallo smartphone (può essere personalizzato per includere solo le informazioni che l’utente preferisce).

Inoltre adesso il Passo Medio può essere regolato su pendenza: in discesa o in salita, i runner possono quindi contare anche sul dato di velocità equivalente su terreno pianeggiante, che rende più semplice mantenere uniforme lo sforzo su diverse superfici.

Nuova anche la Navigazione NextFork, che permette di visualizzare la distanza dal prossimo bivio e i nomi dei sentieri offrendo così una navigazione ancora più completa anche agli appassionati di trail running.

Per l’attività ultrarun arriva poi Auto rest, una funzione che fa sì che gli sportwatch Garmin traccino automaticamente il tempo trascorso in una base vita, un punto di soccorso o in un checkpoint, senza dover mettere in pausa l’attività di corsa manualmente.

Per chi ama sfilare lungo il profilo della montagna con la tavola c’è inoltre il nuovo profilo Backcountry snowboard tramite cui è possibile tracciare metriche specifiche per la salita e la discesa registrandole in maniera distinta.

Col nuovo Profilo Disc golf inoltre è possibile tracciare le statistiche inerenti il disc golf, disciplina sportiva con regole molto simili a quelle del golf tradizionale ma giocata con il frisbee.

Le novità dei ciclocomputer

Per gli amanti dei pedali il nuovo aggiornamento invece aggiunge funzionalità utili sia per analizzare l’allenamento che per condividere dati durante le sessioni, anche quando si partecipa a una gara.

Ad esempio attraverso la nuova Condivisione Live event è possibile inviare automaticamente aggiornamenti via sms relativi ai dati fondamentali della sessione per tenere informati famigliari e amici sui progressi della competizione.

Con lo Spectator messaging chi sta seguendo il Live Tracking può invece inviare messaggi motivazionali all’atleta per supportarlo durante la gara (per visualizzare i messaggi è necessaria la connessione con il proprio telefono tramite tecnologia Bluetooth).

Il nuovo Allenamento adattivo invece interessa i possessori di Edge 1040, che possono ora contare su feed giornalieri relativi al proprio stato di forma, al carico settimanale e ad altre metriche ottenendo un piano di allenamento adattato alle prestazioni, al recupero e alle esigenze dei prossimi eventi presenti nel calendario Garmin Connect.

Compatibilità

L’aggiornamento interessa la serie di sportwatch fenix 7, epix (seconda generazione), tactix 7, Enduro 2, MARQ (seconda generazione), Forerunner 255, Forerunner 955 e, prossimamente, anche i ciclo computer della serie Edge 1040 e Edge Explore 2.

Come aggiornare

Questo nuovo aggiornamento come dicevamo è gratuito e può essere scaricato tramite il Garmin Express per PC e Mac o in modalità automatica senza fili abilitando l’aggiornamento dall’app Garmin Connect.