Il nuovo Garmin Forerunner 965 ha uno schermo AMOLED e dura tre settimane

La novità più importante è che montano uno schermo AMOLED «ultra-brillante»: ma i nuovi Garmin Forerunner 265 e 965 sono molto più che rinnovati smartwatch dedicati alla corsa, specie adesso che sono davvero leggeri, luminosi e studiati per coprire tutte le distanze.

Come sono fatti

Rimanendo ancora un po’ a parlare del display, il 265 è coperto da una lente in vetro Corning Gorilla Glass 3 mentre il 965 usa il più performante Corning Gorilla Glass DX. Entrambi sono di tipo always-on, tengono cioè lo schermo sempre acceso, in modo da dissimulare in parte il loro aspetto tech per farli sembrare degli orologi tradizionali; e questo non dovrebbe spaventare gli utenti perché l’ottimizzazione tra hardware e software fa sì che la batteria – in modalità smartwatch – riesca a promettere fino a due settimane di autonomia per il Forerunner 265 e ben tre settimane con il 965.

Il design è il solito a 5 pulsanti e il modello 965 è impreziosito da una lunetta in titanio che non ne appesantisce il polso. E adesso parliamo delle funzionalità.

Cosa offrono

Ogni mattina la funzione di Morning Report fornisce una panoramica del sonno della notte appena trascorsa e un’indicazione di allenamento per la giornata, oltre alla variabilità della frequenza cardiaca e alle condizioni meteorologiche.

C’è poi il Race Widget che fornisce allenamenti giornalieri personalizzati e previsioni sul tempo di completamento di una gara imminente in base ai dettagli del percorso, al meteo e alla condizione fisica, mentre la funzione Training Readiness indica l’intensità di allenamento adeguata per la giornata grazie a un punteggio basato sulla qualità del sonno, il recupero e il Training Load.

Chi si allena trarrà sicuramente beneficio da questi orologi perché offrono anche la misurazione della potenza di corsa e delle dinamiche di corsa come la cadenza, la lunghezza della falcata, il tempo di contatto con il suolo e via dicendo.

E in vista di una competizione, Forerunner 265 include strumenti di monitoraggio delle prestazioni di Garmin Firstbeat Analytics come VO2 max, Training Status e Training Effect, con piani di allenamento modulabili del Garmin Coach progettati da allenatori professionisti. Per il giorno della gara invece si può pianificare la strategia col PacePro, una guida al pacing regolata in base al grado di difficoltà per percorsi o distanze selezionate col supporto della tecnologia SatIQ™ e del GPS multibanda.

Le specialità del Forerunner 965

Il Forerunner 965 – con cassa da 46,5 mm e schermo AMOLED da 1,4″ – invece è indicato principalmente per chi percorre lunghe distanze e per il multisport in quanto aggiunge ulteriori metriche sulle prestazioni, cartografia integrata a colori e la possibilità di memorizzare più brani musicali direttamente sull’orologio.

Mette a disposizione la nuova funzione Load Ratio per tenere traccia del rapporto tra carico a breve e medio termine, così da mantenere il tasso di crescita dell’allenamento entro limiti che garantiscono di rimanere in salute ed evitare infortuni.

Ci sono poi i suggerimenti di Stamina in Tempo Reale che tracciano e gestiscono i livelli dello sforzo in essere, mentre la funzione ClimbPro consente di visualizzare informazioni in tempo reale sulle salite che si devono affrontare lungo il percorso compresi pendenza, distanza e dislivello.

Disponibilità e prezzi

Garmin Forerunner 265 costa 499,99 € ed è già disponibile in due varianti: c’è il formato “S” con cassa da 42 mm che offre fino a 24 ore di autonomia in modalità GPS e fino a 15 giorni in modalità smartwatch e il formato base con cassa da 46 mm che promette fino a 20 ore di autonomia GPS e fino a 13 giorni in modalità smartwatch.

Garmin Forerunner 965 offre fino a 31 ore di autonomia in modalità GPS e fino a 23 giorni in modalità smartwatch: costa 649,99 € e arriva invece a fine marzo.

Ricordiamo che a fine novembre è arrivato un aggiornamento che potenzia gli smartwatch e i ciclocomputer di Garmin: qui trovate tutti i dettagli.