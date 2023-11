Apple impiegherà il suo chip modem nei MacBook

Apple ha in programma di sviluppare il proprio chip modem personalizzato per i modelli di MacBook, che potrebbero arrivare nel 2028 al più presto, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg.

Si dice che Apple stia lavorando al proprio modem dal 2018, così da non essere dipendente dalle componenti di Qualcomm, che attualmente vengono utilizzate negli iPhone. Il periodo di lancio del modem è stato rimandato diverse volte, ma adesso si prevede che sia pronto intorno al 2026. Gurman afferma ora che Apple ha progetti per inserire il chip anche in altri dispositivi in futuro.

Nel suo ultimo bollettino Power On, Gurman afferma che le aspirazioni tecnologiche personalizzate di Apple includono l’integrazione di un modem interno nel suo sistema su chip (SoC), che alla fine porterà al lancio di MacBook con connettività cellulare integrata.

Gurman afferma che ad Apple “probabilmente serviranno due o tre anni aggiuntivi per inserire questo chip nelle versioni cellulari di Apple Watch e iPad, e nel Mac”.

Apple ha esplorato la possibilità di sviluppare MacBook con connettività cellulare in passato. Infatti, si dice che l’azienda abbia considerato di lanciare un MacBook Air con connettività 3G, ma l’ex CEO Steve Jobs aveva dichiarato nel 2008 che Apple aveva deciso di non farlo, poiché avrebbe occupato troppo spazio all’interno dello chassis. Un SoC integrato, invece, risolverebbe il problema.

Nel suo ultimo bollettino, Gurman ha anche affermato che alcuni dei progetti in corso di Apple includono sensori fotografici, batterie basate su nuovi materiali, un chip combinato Wi-Fi e Bluetooth che sostituirà in futuro i componenti di Broadcom, display Micro-LED per dispositivi Apple e un sistema di monitoraggio non invasivo per la misurazione della glicemia.

Il prossimo nuovo prodotto Apple in arrivo è il visore Vision Pro per realtà aumentata, virtuale e computing spaziale: arriverà a partire dagli USA a inizio 2024, più probabilmente a marzo.