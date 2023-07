Geemax S1, tapis roulant pieghevole per lavorare camminando

C’è un tapis roulant che, per com’è concepito, può essere usato sia per allenarsi, sia per tenersi in forma mentre si lavora in smartworking: è il Geemax S1, un modello moderno e performante che potete comprare in sconto grazie ad un’offerta in corso in queste ore.

Questo tapis roulant presenta un’ampia pedana (122 x 45 centimetri) e può essere regolato a diverse velocità, adattando così il tipo di allenamento in base alle proprie esigenze. Si va così da 1 a 4 chilometri orari per il walking, oppure si imposta il livello tra 5 e 8 chilometri orari e allenarsi con del sano jogging; oppure, tra 9 e 16 chilometri orari, per la corsa.

Può sostenere fino a 120 chili di peso e pesa intorno ai 50 chili. Ci sono delle rotelle che permettono di spostarlo senza sforzo e grazie al sistema ripiegabile, quando è ora di metterlo a posto, si può porre in verticale dietro una porta in modo da ridurre al minimo gli ingombri nella stanza.

Tra i punti di forza segnaliamo la presenza di un sensore incassato sul manubrio tramite cui poter rilevare la frequenza cardiaca semplicemente poggiandoci sopra il palmo della mano, e un ampio schermo LED da 24 pollici dove vengono mostrate tutte le statistiche.

Per gli appassionati di tecnologia c’è anche l’app Kinomap (gratis per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Android) dove far convergere tutti i dati e mantenerli sincronizzati, e chi vuole può incassare il tablet lungo l’apposita feritoia. C’è anche un supporto per la borraccia e lo schermo, essendo ribaltabile, si può trasformare anche in un tavolo di appoggio per un computer portatile, in modo da poter lavorare al computer mentre si cammina sul tappeto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 698,35 € potete risparmiare il 18% spendendo 569,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.