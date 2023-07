Ricavi per 1,7 miliardi dalle app salute e benessere nel 2023

In un mondo sempre più digitale, il mercato delle app mobili di Health & Fitness emerge come di rilievo, in grado di catturare l’interesse di milioni di utenti in tutto il mondo.

Secondo quando riferito in un recente report dall’agenzia di marketing delle prestazioni AdQuantum e dalla piattaforma di intelligence digitale e mobile Sensor Tower, il mercato delle app mobili di Health & Fitness ha assistito a un calo nel 2022. Tuttavia, il settore ha generato cifre da capogiro: ricavi per 1,7 miliardi, superando le aspettative e dimostrando la sua resilienza nonostante le avversità.

Mentre le installazioni hanno affrontato sfide dovute ai cambiamenti nei comportamenti post-pandemia, alla crisi economica e alle complessità nella misurazione delle campagne iOS, le cifre sottolineano una narrativa più promettente.

Nonostante il declino generale nell’uso di questa tipologia di app, è stato registrato un incremento dell’1% di utenti rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. Il 2023 sembra dunque promettente per gli sviluppatori di app legate alla salute e al benessere generale e nel report “State of the Health & Fitness App Market 2023” (si scarica da qui dopo avere inserito i propri dati) è previsto un incremento del 2% per l’installazione di queste app entro l’ultimo trimestre dell’anno.

iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10 prevedono nuove funzioni per la salute mentale e della vista, e con l’app Salute che debutta su iPad, l’interesse verso questo tipo di app crescerà probabilmente ancora.