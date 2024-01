Get Ready è il primo spot dedicato a Vision Pro

Apple ha diffuso uno spot denominato “Get Ready“, il primo dedicato all’imminente arrivo del Vision Pro, lo “spatial computer” che permette di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nello spazio dove si trova l’utente, controllandoli con occhi mani e voce.

Nello spot di Apple si vedono numerosi personaggi di film e programmi TV che indossano maschere, caschi, visori, occhiali e simili: sono riconoscibili spezzoni da Star Wars, Fantastic Mr. Fox, Frankenstein Junior, Kick-Ass, Up, Iron Man, Ant-Man, Star Trek, personaggi quali Snoopy, SpongeBob SquarePants, spezzoni da Ritorno al futuro, e altri ancora.

Lo spot termina con l’indicazione “Get ready” (preparatevi, state pronti). I pre-ordini per il Vision Pro partiranno negli USA a breve (il 19 gennaio) e il lancio ufficiale è previsto il 2 febbraio.

Da giugno dello scorso anno Apple offre strumenti e tecnologie software che permettono agli sviluppatori di creare app dedicate a Vision Pro, ed è previsto l’arrivo di esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

Apple ha aperto laboratori dedicati per gli sviluppatori per consentire a questi ultimi di testare in anticipo app sui dispositivi veri e propri.

Gli sviluppatori possono creare nuove app sfruttando usando gli stessi framework di base che già usano per altre piattaforme Apple, fra cui tecnologie come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Apple mette a disposizione anche un simulatore di visionOS (il sistema operativo di Vision Pro) che offre la possibilità di interagire con le app e provare layout di ambienti e condizioni di illuminazione diversi.

Apple ha ovviamente predisposto tutta una serie di risorse per progettare, sviluppare e testare le app per Vision Pro, fra cui una vasta documentazione tecnica, kit di progettazione e linee guida per l’interfaccia utente di visionOS.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.