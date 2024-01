I nuovi TV OLED di Panasonic per il 2024 con Fire TV

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Panasonic ha presentato due nuovi TV OLED di punta per il 2024, i modelli Z95A (65″ e 55″) e Z93A (77″).

Tra le peculiarità di questi modelli, l’integrazione di Fire TV, con una schermata iniziale personalizzata che riunisce servizi di streaming, app, canali live e contenuti consigliati.

I modelli Z95A e Z93A sono caratterizzati da un nuovo processore e da un pannello più luminoso, che promettono “qualità audio e delle immagini senza eguali”. Il sistema Dolby Vision IQ Precision offre un rapporto di contrasto elevato e un maggior livello di dettaglio, mentre il sistema 360° Soundscape Pro, calibrato da Technics, promette un suono surround 3D “coinvolgente”.

Le TV OLED in questione sono interessanti anche in ambito gaming, essendo tra le prime a offrire una frequenza di aggiornamento di 144Hz (adatta per visualizzare immagini molto veloci e frenetiche, tipiche di alcuni giochi e scene d’azione nei film) che è possibile sfruttare grazie allo standard HDMI 2.1 e funzionalità quali Dolby Vision Gaming e modalità True Game.

Panasonic Fire TV

I modelli Z95A e Z93A si distinguono per la capacità di aggregare contenuti provenienti da servizi di trasmissione e streaming, approccio possibile dalla Fire TV che offre scoperta e fruizione di contenuti, con una vasta gamma di applicazioni e servizi.

Questi TV OLED sono anche hub per la smart home: compatibili con dispositivi abilitati Alexa, sono dotati di una dashboard per la smart home che consente di monitorare e controllare l’ecosistema domestico connesso. Inoltre, sia Z95A che Z93A sono compatibili con Apple Home e AirPlayç; è possibile controllare le TV utilizzando Siri e gestire lo streaming di film, musica, giochi e foto da iPhone, iPad o Mac.

Con il controllo vocale a distanza con Alexa è possibile utilizzare la voce per lanciare app, riprodurre musica, cercare titoli e controllare la smart home, senza dover usare il telecomando.

Quando non vengono utilizzati per la visione di contenuti, i modelli Z95A e Z93A possono trasformarsi in display dinamici. Grazie alla Fire TV Ambient Experience, lo schermo più grande della casa può diventare un display always-smart: il televisore può trasformarsi in una galleria d’arte domestica, visualizzare foto personali e mostrare informazioni come calendari e promemoria grazie ai widget personalizzabili di Alexa.

Tra le funzioni deluo sistema operativo proprietario, da segnalare il Penta Tuner per la ricezione; oltre al satellite, al cavo e all’antenna, il Penta Tuner supporta la ricezione via Internet (IPTV) e rete domestica (TV>IP), il che significa che i televisori possono essere posizionati a prescindere dall’ubicazione della presa dell’antenna ed è possibile seguire i programmi in ogni stanza della casa, senza la necessità di una connessione TV aggiuntiva.

Sia il modello Z95A che il Z93A offrono un telecomando con il pulsante “MyApp”, che è possiible programmare per aprire l’app preferita, un canale o richiamare un comando di controllo vocale preferito.

L’applicazione HbbTV Operator consente l’accesso a contenuti live e on-demand senza la necessità di hardware o smartcard; da segnalalare ancora: la registrazione USB, la funzione rewind della TV live, il rilevamento automatico del sintonizzatore e l’avanzato Channel Editor (che semplifica la configurazione).

Il modello Z95A di Panasonic vanta un pannello Master OLED Ultimate con Micro Lens Array all’avanguardia e una configurazione di gestione del calore multistrato sviluppata dagli ingegneri dell’azienda.

Il nuovo HCX Pro AI Processor MK II, presente in entrambi i modelli Z95A e Z93A, alimenta il 4K Remaster Engine che aumenta la nitidezza delle immagini in streaming, combinando IA e modelli matematici per migliorare le immagini e ridurre il rumore in streaming. Anche la gradazione è stata ottimizzata per ridurre l’effetto banding.

Entrambi i televisori supportano il Dolby Vision IQ Precision Detail, un sistema di miglioramento delle immagini, evoluzione del Dolby Vision IQ, che funziona regolando i livelli di luce in ogni punto dello schermo per far emergere maggiori dettagli, senza aumentare la luminosità al punto da far apparire l’immagine “slavata”.

I prezzi non sono stati comunicati.

