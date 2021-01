Gilet riscaldante per ciclisti e pescatori in offerta a 24,46 euro

Freddolosi! Ecco la soluzione che stavate aspettando: il gilet riscaldante in offerta su Gearbest a 24,46 euro grazie ad un codice speciale. A vederlo sembra un comunissimo gilet, di quelli imbottiti con colletto, cerniera frontale e senza alcun cappuccio, realizzati in 100% nylon e fibra poliestere. La parte più interessante si trova però dentro.

Nella parte posteriore del collo e quella che riveste la schiena è infatti presente un sistema riscaldante elettrico in fibra di carbonio, un resistore non metallico che rispetto al rame offre una conducibilità più bassa, sia elettrica (circa 1.000 volte inferiore) che termica (tre volte più bassa), ma che ha il vantaggio di essere più leggera (quattro volte meno) e caratterizzata da un elevato calore specifico.

Rispetto ad un sistema di riscaldamento tradizionale che utilizza filamenti in rame non sono presenti campi elettromagnetici né inerzia termica, con conseguente capacità di immagazzinare una grande quantità di calore e di cederla con grande rapidità. E’ molto importante perché nel momento in cui si sente troppo caldo, basta spegnerlo o cambiare modalità per poter variare piuttosto rapidamente il livello della temperatura interna, evitando di sudare inutilmente. L’impiego della fibra di carbonio porta anche ad un consumo energetico inferiore (40% in meno) che in un prodotto portatile come questo, alimentato a batteria, diventa fondamentale dal punto di vista dell’autonomia.

Schiacciando il pulsante localizzato all’altezza del cuore si accende il sistema di riscaldamento alla modalità a basso consumo, riconoscibile dall’illuminazione del LED integrato nel bottone nella colorazione blu. In questa modalità la temperatura viene mantenuta a 39 gradi e con la batteria carica al 100% si mantiene il gilet riscaldato per più di 10 ore. Si scende a 8 ore con la modalità di mezzo (LED di colore bianco) che porta la temperatura a 46 gradi, mentre con la modalità di riscaldamento al massimo della potenza, la temperatura sale a 56 gradi e l’autonomia complessiva scende a 6-8 ore.

Dentro come dicevamo c’è una batteria da 10.000 mAh ricaricabile via USB che alimenta tutto il sistema. Le componenti a rischio possono essere rimosse per far sì che il gilet possa essere tranquillamente lavato a mano oppure direttamente in lavatrice anche perché le fibre di carbonio non si ossidano, sono flessibili e non presentano dilatazioni termiche. Il modello in offerta è disponibile quattro diverse varianti di colore – nero, blu, rosso e camouflage – e in 7 misure diverse, dalla S alla 4XL, per persone con un peso che va da 55 Kg (o meno) a poco più di 100 Kg.

Questa versione incorpora il sistema di riscaldamento in due zone: sul retro del collo e sulla schiena. Senza offerta sono eventualmente disponibili anche altri modelli che suddividono il riscaldamento nella schiena in più zone, andando a coprire anche spalle e reni, ed alcuni incorporano anche della fibra di carbonio sulla zona anteriore, ad altezza tasche, per riscaldare i fianchi e le mani infilate in tasca.

Chi volesse comprare il modello con due zone riscaldanti, come dicevamo, può pagarlo 24,46 euro inserendo il codice G5D089BAA2153000 nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.