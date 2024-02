Giocare con uno switch ethernet a Snake

Giocare con uno switch? Non con la console Switch di Nintendo ma con un serioso dispositivo di rete che permette di collegare insieme altri dispositivi: è possibile farlo con un progetto open source dell’utente Adam Ježek che ha creato un piccolo gioco in Python per divertirsi con alcuni switch Ubiquiti e che ha mostrato su Twitter.

L’idea è di cambiare i colori di alcuni connettori, funzionalità possibile grazie alle porte Etherlighting che si illuminano per indicare la posizione della porta, la velocità/il collegamento e la VLAN di rete nativa.

Alcuni switch di Ubiquiti offrono porte con LED RGB che, non servono normalmente per giocare ma ad identificare facilmente le connessioni (es. tenendo conto della velocità del collegamento).

Lo sviluppatore ha avuto l’idea di sfruttare la colorazione delle porte per creare un clone di Snake, storico gioco del serpente che si allunga mangiando di volta in volta quello che appare sul display, e deve evitare di andare a sbattere contro gli ostacoli e sé stesso (innumerevoli le varianti esistenti, presenti in molti vecchi telefonini, in particolare quelli prodotti dalla Nokia).

Playing snake on @Ubiquiti Etherlighting switch.

Most expensive gaming console I own. Game selection is pretty limited due to the poor resolution. They went overkill on ethernet connectivity but forgot about other ports, I can't even plug in my gamepad. But it has RGB. 9/10 pic.twitter.com/P8ctnolkVY

— Adam Ježek 🦔 má konečně semafor 🚦🚦🚦 (@adamjezek98) February 10, 2024