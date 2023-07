Giochi su Vision Pro, un anello per domarli

Come nel Signore degli Anelli. Un anello per domarli. Ma se nella popolare saga di Tolkien l’anello serviva per incatenare altri anelli all’anello che finì al Signore Oscuro, quello che Apple ha valutato per Vision Pro è sistema di controllo accessori e alternativo a quello tutto basato su gesture con le mani e il movimento degli occhi.

L’idea di Apple, di cui riferisce Bloomberg è antica: un anello da indossare al dito da sfruttare come controller è al centro di un brevetto che risale al 2015 e servirebbe essenzialmente a gestire i giochi.

A questo scopo nelle prime fasi di sviluppo, secondo il giornalista Mark Gurman, Apple ha testato controller per la realtà virtuale come quelli di HTC. Tra questi ci sarebbe stato appunto anche un anello. Cupertino ha poi deciso di puntare sulle gesture e il tracciamento oculare, senza bisogno di accessori dedicati, una soluzione considerata più elegante.

Le varie gesture supportate funzionano in tandem con i movimenti degli occhi, permettendo di lasciare le mani in basso (non è necessario fare gesti in aria). Oltre alle gesture, il visore supporta la digitazione su tastiere virtuali, la possibilità di disegnare (sempre con le mani) e gli sviluppatori possono creare anche gesti personalizzati. Chi lo desidera, può in ogni caso usare veri e propri dispositivi di input quali tastiere, mouse, trackpad e gamepad.

In futuro però potrebbe emergere il bisogno di avere maggior flessibilità. L’uso di un anello come quello brevettato molto tempo fa potrebbe anche essere una buona soluzione. In alternativa potrebbero diventare utili dispositivi di terze parti.

Annunciando il Vision Pro alla WWDC23 (conferenza sviluppatori), Apple ha riferito del supporto a Apple Arcade e in un esempio ha mostrato una persona che giocava a NBA 2K in una finestra di visionOS sfruttando un controller DualSense di PlayStation.

Tutte le novità dalla WWDC 2023 sono riassunte in questa pagina del nostro sito: se invece volete sfogliare gli articoli di approfondimento allora non vi resta che visitare la sezione WWDC 2023.