Per Giorgetto Giugiaro Cybertruck è il Picasso delle automobili

Nonostante lo strano design, Cybertruck riscuoterà notevole successo: è la benedizione di Giorgetto Giugiaro, tra i designer automobilistici più influenti di tutti i tempi, che ha paragonato il primo pickup elettrico di Tesla ad un’opera del poliedrico pittore Pablo Picasso.

Ben evitando di giudicare se sia bello o brutto, la leggenda del design automobilistico ritiene che il veicolo raccoglierà sicuramente degli ammiratori che desiderano guidare qualcosa che li renda distintivi. Ed è in questo contesto che è saltato fuori il paragone con l’arte di Picasso, che Giugiaro ricorda essere l’artista della decomposizione della realtà, capace di rivoluzionare la pittura grazie al suo coraggio.

Elon Musk ha infranto le tradizionali aspettative sul design di un pick-up: progettare e creare il Cybertruck – si legge nell’intervista concessa a Repubblica – è stato un esercizio di decostruzione, e si venderà proprio perché è diverso da tutto quello che oggi possiamo trovare sul mercato, oltre al fatto che risponde ad una specifica domanda di novità e di ecologia.

Sarà un grande successo, perché le persone vogliono farsi notare. Non rappresenta la ricerca dell’armonia e della perfezione, ma l’emozione e la robustezza

Probabilmente in Cybertruck Giugiaro vede anche una sorta di fratello della DeLorean DMC 12, la sportiva con sportelli ad “ali di gabbiano” da lui stesso disegnata e poi divenuta celebre grazie alla trilogia di Ritorno al Futuro: proprio come il nuovo pickup Tesla, la DeLorean è infatti l’unica altra automobile lanciata sul mercato ad essere stata costruita con l’acciaio inossidabile, materiale per cui Giugiaro è stato appunto un pioniere nel suo impiego in questo settore.

Sul Cybertruck

Ricordiamo che i primi esemplari del pickup elettrico di Tesla sono stati consegnati nella cerimonia di fine novembre alla Giga Texas di Austin. Come dicevamo presenta una carrozzeria in acciaio inox, vetri blindati, trazione integrale e una capacità di traino di 6 tonnellate.

Al momento è disponibile in tre versioni con 1-2-3 motori elettrici e un’autonomia rispettivamente di 402, 547 e 515 chilometri: le due più potenti costano 68.890 e 96.390 dollari e arrivano nel 2024, la versione con singolo motore arriva nel 2025 e costerà 49.890 dollari.

