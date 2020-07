Porta in il cinema in casa con le offerte Amazon su TV, soundbar e accessori: Samsung, LG, Hisense, Meliconi

Se state valutando l’acquisto di un nuovo televisore, magari per essere pronti al passaggio definitivo al nuovo segnale DVB-T2 o perché ne volete uno che abbia le più recenti tecnologie in fatto di connettività e streaming, non fatevi sfuggire le offerte estive attualmente attive su Amazon.

Fino al 19 luglio è infatti possibile comprare un nuovo TV a prezzo scontato: si possono scegliere televisori di vari brand, tra cui spiccano LG, Sharp, Samsung, Hisense, Philips e TCL, con dimensioni che accontentano tutti. Si parte dai modelli più piccoli con diagonale da 24″, ottimi per piccole stanze, camerette, cucine e via dicendo, a salire fino ai 55″ ed oltre.

La scelta è davvero ampia: si può puntare sulle tecnologie HDR e 4K oppure si può investire qualche cosa in più se si ha cura del design. In questo senso spiccano i modelli con cornici ultrasottili o le soluzioni più moderne come il Samsung The Frame, che in standby si trasforma in bellissimi quadri d’autore.

Come accennato in apertura, vi ricordiamo che lo switch-off verso il DVB-T2 è appena cominciato e sarà completato entro il 2022. A quel punto chi non si sarà adeguato con un televisore che supporta questo nuovo segnale, per poter continuare a guardare i propri canali televisivi dovrà necessariamente acquistare un decoder o un nuovo TV. Ma se il televisore lo avete comprato da poco e da questo punto di vista siete in regola, date comunque un’occhiata alle promozioni in corso perché potreste trovare anche il potenziamento audio che stavate desiderando da tempo.

Oltre ai televisori si possono infatti acquistare soundbar e casse satellite e subwoofer su misura dei TV, vendute sia singolarmente, sia in bundle con un televisore. Si parte da soluzioni più economiche con prezzi che ruotano intorno ai 100 euro ad altoparlanti performanti, con tecnologia Harman/Kardon, a prezzi chiaramente superiori.

Di seguito trovate una lunga lista dei migliori modelli attualmente in promozione. Se volete controllare anche i prezzi altri modelli vi invitiamo ad accedere alla pagina promozionale su Amazon cliccando qui. Vi ricordiamo che molte di queste offerte resteranno valide soltanto fino al 19 luglio.

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a € 499,00 – invece di € 549,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense 55U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a € 899,00 – invece di € 999,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H32AE5720 TV Smart TV LED HD 1366 x 768 pixel, 32″, Single Stand, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 189,00 – invece di € 239,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H32BE5000 TV LED HD 32″, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 139,00 – invece di € 159,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H32BE5500 Smart TV LED HD 32″, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 179,00 – invece di € 219,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H43BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 288,99 – invece di € 319,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H43BE7200 Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR10, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 289,00 – invece di € 329,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H43BE7400 Smart TV LED Ultra HD 4K 43″/110 cm, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design,Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 299,00 – invece di € 399,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H50BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] – In offerta a € 309,00 – invece di € 349,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H50BE7200 Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR10, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 329,00 – invece di € 399,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H50BE7400 Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design,Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 349,00 – invece di € 499,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H55BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 349,00 – invece di € 449,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H55BE7400 Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design,Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 379,00 – invece di € 499,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H65BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 499,00 – invece di € 569,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Hisense H65BE7200 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, HDR10, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 499,00 – invece di € 549,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

HISENSE H65BE7400 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design,Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 549,00 – invece di € 699,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

HISENSE H65U8BE Smart TV ULED Ultra HD 4K 65″, Dolby Vision HDR 1000, Dolby Atmos, Unibody Design, Ultra Dimming, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] In offerta a € 749,00 – invece di € 899,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

LG 24MK600M Monitor, 23,8 Pollici, LED IPS Full HD 1920 x 1080, 5 ms, Radeon FreeSync 75 Hz, Multitasking, VGA, HDMI, Borderless, Nero In offerta a € 139,99 – invece di € 169,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG 24MP59G Monitor Gaming 24″ Full HD LED IPS, 1920 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Display Port, Uscita Audio, Multitasking – In offerta a € 129,99 – invece di € 199,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG 27GL650F UltraGear Monitor Gaming 27″ Full HD IPS HDR 10, 144 Hz, Radeon FreeSync e G-Sync Compatible, Blur Motion Reduction, 2 x HDMI, 1 x DP 1.4, Uscita Audio, Multitasking, Stand Pivot In offerta a € 279,99 – invece di € 349,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG 32GK850F UltraGear Monitor Gaming 32″, QuadHD VA HDR 400, 2560 x 1440, 1 ms MBR, Radeon FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, 3 x USB 3.0, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe In offerta a € 449,99 – invece di € 499,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG 32UL500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR, 3840 x 2160, 4 ms, Radeon FreeSync 60 Hz, HDMI 2.0, HDCP 2.2, Display Port 1.2, Speaker Stereo 10 W, Multitasking, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 379,99 – invece di € 499,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG 34WN650 Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 400, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75 Hz, Audio Stereo 14 W, 2 x HDMI, 1 x Display Port 1.4, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 349,99 – invece di € 449,00

– fino al 31-lug-20

Click qui per approfondire

LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID, Smart TV 55″, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa integrati. In offerta a € 799,00 – invece di € 849,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 49NANO806NA, Smart TV, 49″, 4K In offerta a € 599,00 – invece di € 649,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 65NANO806NA, Smart TV, 65″, 4k In offerta a € 899,00 – invece di € 999,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG TV OLED AI+ Soundbar, OLED65CX6LA + SL5Y, Smart TV 65″ , 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos + Soundbar SL5Y Digital Wireless Subwoofer 2.1 ch In offerta a € 2.599,00 – invece di € 2.799,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG TV UHD AI 65UN71006LB, Smart TV, 65″, 4k, Versione 2020 In offerta a € 629,00 – invece di € 749,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4k In offerta a € 849,00 – invece di € 899,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG UHD TV 43UN71006LB.APID, Smart TV 43”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 In offerta a € 349,00 – invece di € 399,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 In offerta a € 399,00 – invece di € 449,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 In offerta a € 449,00 – invece di € 499,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG UHD TV 60UN71006LB.APID, Smart TV 60”, LED 4K, Versione 2020 In offerta a € 549,00 – invece di € 649,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

LG UHD TV 75UN71006LC.API, Smart TV 75”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 In offerta a € 1.099,00 – invece di € 1.199,00

– fino al 26-lug-20

Click qui per approfondire

Philips 6800 series 43PUS6814/12 43″ 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos In offerta a € 449,00 – invece di € 569,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Philips 6800 series 50PUS6814/12 50″ 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos In offerta a € 499,00 – invece di € 629,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Philips Audio HTL3325/10, Altoparlante Bluetooth Soundbar TV (Bluetooth, Dolby Audio, subwoofer senza fili, HDMI ARC, USB), 300 Watt, 1, Argento In offerta a € 217,99 – invece di € 236,00

– fino al 18-lug-20

Click qui per approfondire

Philips Bluetooth Soundbar HTL3310/10 TV Soundbar (Bluetooth, Wireless Subwoofer, 160W) Nero In offerta a € 169,99 – invece di € 199,99

– fino al 18-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a € 629,99 – invece di € 699,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE49Q64RATXZT Serie Q64R QLED Smart TV 49″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] In offerta a € 479,99 – invece di € 999,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a € 749,99 – invece di € 849,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE55Q64RATXZT Serie Q64R QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon] In offerta a € 599,99 – invece di € 1.299,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a € 879,99 – invece di € 999,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung QE75Q60RATXZT Serie Q60R QLED Smart TV 75″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2019 In offerta a € 1.199,99 – invece di € 2.799,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung TV QE43LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 43″, Nero In offerta a € 549,99 – invece di € 1.099,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 49″, Nero In offerta a € 649,99 – invece di € 1.299,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung TV UE43TU7190UXZT Smart TV 43″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento In offerta a € 349,99 – invece di € 399,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung TV UE50RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 50″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Argento, Bixby, 2019 [Esclusiva ] In offerta a € 399,99 – invece di € 699,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung TV UE50TU7190UXZT Smart TV 50″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento In offerta a € 409,99 – invece di € 479,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung UE43RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 43″, Wi-Fi DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Argento, 2019 [Esclusiva Amazon] In offerta a € 379,99 – invece di € 599,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung UE65RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva ] In offerta a € 579,99 – invece di € 1.199,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung UE70RU7090 UHD Smart TV 4k Ultra HD 70″, Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7090, [Classe di efficienza energetica A], 3840 × 2160 pixels, Nero In offerta a € 679,99 – invece di € 999,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-Q60Rs/ZF Soundbar da 360 W, 5.1 Canali, [Esclusiva Amazon] – In offerta a € 249,99 – invece di € 449,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung HW-MS550/ZF Soundbar, 89 x 7.1 x 13.05 cm, Nero In offerta a € 159,99 – invece di € 399,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 139,99 – invece di € 279,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 24BB0E – 24″ HD Ready LED TV, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, 2xHDMI 1xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 129,99 – invece di € 159,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 4T-C40BL2EF2AB – 40″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2019 In offerta a € 339,99 – invece di € 449,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 4T-C50BL2EF2AB – 50″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 2xUSB, 2019 In offerta a € 399,99 – invece di € 549,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 4T-C50BL3EF2AB – 50″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2019 In offerta a € 389,99 – invece di € 549,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 4T-C55BL2EF2AB – 55″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 2xUSB, 2019 In offerta a € 469,99 – invece di € 649,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos 4T-C65BL2EF2AB – 65″ Smart TV 4K Ultra HD Android 9.0, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 3840 x 2160 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 4xHDMI 3xUSB, 2019 In offerta a € 599,99 – invece di € 899,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos LC-24CHG6132E – 24″ Smart TV HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, 2xHDMI 1xUSB, 2019 – In offerta a € 144,99 – invece di € 199,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos LC-32BC5E – 32″ Smart TV HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2019 In offerta a € 199,99 – invece di € 249,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos LC-32CB5E – 32″ HD Ready LED TV, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 159,99 – invece di € 199,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Sharp Aquos LC-40CF5E – 40″ Full HD LED TV, DVB-T2/S2, 1920 x 1080 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2019 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 229,99 – invece di € 299,00

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

TV TCL 50C711 50 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, Design ultra sottile in alluminio e senza b In offerta a € 559,99 – invece di € 599,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

TCL | 43EP641 | Android TV con Assistente Google: Risoluzione 4k HDR, Accesso a Google Play Store, Dolby Audio integrato. Colore: Titanio, 43 Pollici (Classe energetica A+) In offerta a € 279,99 – invece di € 399,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

TCL, 55C711, 55 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free + TV soundbar con subwoofer In offerta a € 699,99 – invece di € 819,98

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi AT55 Antenna TV Amplificata da Interni, per il segnale digitale terrestre, Design ultrasottile, Nero In offerta a € 33,99 – invece di € 54,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Base Space, rialzo di 30 cm per lavatrice/asciugatrice o altro elettrodomestico con cestello estraibile, colore bianco In offerta a € 78,99 – invece di € 129,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Base Torre Basic Kit di Sovrapposizione in tecnopolimero per lavatrice e asciugatrice, Poliuretano, Bianco, Portata max 250 kg In offerta a € 32,99 – invece di € 49,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Base Torre Extra, kit di sovrapposizione per lavatrice-asciugatrice con cassetto estraibile e cinghia di sicurezza con fibbia in metallo inclusa, made in Italy, colore bianco In offerta a € 80,99 – invece di € 129,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Base Torre Pro, Kit di Sovrapposizione Universale per Lavatrice e Asciugatrice con Ripiano Estraibile e Cinghia di Sicurezza Inclusa. Made in Italy, Bianco, M In offerta a € 49,99 – invece di € 74,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Base Wash Pro, base in metallo antivibrazione regolabile per elettrodomestici con ruote e freni laterali estraibili, colore bianco e tasselli grigi In offerta a € 37,99 – invece di € 54,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi CLICK 400 Supporto da Muro per TV da 40″ a 50″ In offerta a € 28,99 – invece di € 34,90

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi CME EDR120 , Supporto TV con Doppio Braccio, Inclinabile, per TV 26’’ – 32’’, Nero, VESA 75 – 100 – 200 x 100 mm In offerta a € 20,99 – invece di € 44,90

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Curved 400DR Supporto per TV da 32″ a 80″, Orientabile Orizzontalmente e Verticalmente, Nero In offerta a € 78,99 – invece di € 169,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi OLED SDRP, Supporto Doppio Braccio e Doppia Rotazione, per TV OLED fino a VESA 400×200, Orientabile Orizzontalmente e Verticalmente In offerta a € 114,99 – invece di € 189,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi SlimStyle Plus 200 SDR Supporto con Doppio Braccio Ultra Sottile da Parete per TV a Schermo Piatto da 26’’ a 40’’, Gommini Protettivi, VESA 100×100, 200×200, Nero In offerta a € 54,99 – invece di € 79,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi SlimStyle Plus 600 ST, Supporto Ultra Sottile da Parete per TV a Schermo Piatto da 50” a 82’’, orientabile orizzontalmente e verticalmente, con gommini protettivi, VESA 400×400-600×400, nero In offerta a € 53,99 – invece di € 94,75

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Slimstyle Plus 400 Sdr, Supporto con Doppio Braccio da Parete per Tv a Schermo Piatto Da 40’’ A 82’’, Orientabile Orizz. e Vert., Gommini Protettivi, Vesa 200X200, 300X300, 400X400, Nero In offerta a € 94,99 – invece di € 129,99

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Supporto TV da parete OLED SDR con Doppio Braccio per TV di ultima generazione da 40” a 82”, con foratura VESA 400×200 ; 300 x 200; 200×200, Easy tilt pro, Nero In offerta a € 88,99 – invece di € 147,53

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Meliconi Slimstyle Plus 600 Sdr, Supporto Con Doppio Braccio Da Parete Per Tv A Schermo Piatto Da 40’’ A 82’’, Orientabile Orizz. E Vert., Con Gommini Protettivi, Vesa 300X300, 400X400, 600X400, Nero In offerta a € 103,99 – invece di € 178,76

– fino al 19-lug-20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”