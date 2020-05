Gli Apple Store di Austria e Australia riapriranno entro due settimane

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere che l’azienda da lui guidata prevede la riapertura dei negozi al dettaglio di Austria e Australia a partire dalla prossima settimana e da quella successiva.

Bloomberg riferisce che Apple ha oltre 20 store ufficiali in Austria e Australia. Cook ha parlato della riapertura nel corso di una intervista con Emily Chang dell’agenzia stampa internzionale, nel corso della quale ha riferito anche qualche dettaglio sui dati relativi il secondo trimestre dell’esercizio fiscale. Il CEO della Mela ritiene che “solo alcuni e non un vasto numero di store” riapriranno negli Stati Uniti entro la prima metà di maggio.

Cook ha spiegato che Apple terrà conto dei dati e prendendo decisioni città per città, nazione per nazione, a seconda delle circostanze negli specifici luoghi. Ritiene ad ogni modo che Apple non sarà tra le prime aziende ad aprire nelle varie regioni del mondo.

Deirdre O’Brien, la manager di Apple responsabile dei negozi, ha in precedenza riferito che l’azienda mira a riaprire molti negozi a maggio. La Mela ha chiuso tutti i 458 negozi all’infuori della Cina a marzo per contribuire a ridurre le curve dei contagi da Covid-19. Sono stati recentemente riaperti solo alcuni store in Corea del Sud. Cook ha anche spiegato che il campus nel quartier generale di Cupertino non riaprirà almeno fino a giugno. Per quando avverrà la riapertura sono previste misure con il controllo della temperatura all’ingresso dei dipendenti, distanziamento sociale e mascherine obbligatorie.

Ora che il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato il piano per la riapertura dopo il lockdown, senza alcun dubbio la multinazionale sta organizzando la riapertura degli Apple Store anche in Italia. A partire da lunedi 4 maggio è lecito attendersi riaperture totali o parziali dei negozi della catena Apple Retail nel nostro Paese con misure di sicurezza, igiene e distanziamento per tutelare la salute dei dipendenti e dei visitatori, come già visto negli scorsi mesi in Cina e non solo.