I render CAD di iPad mini 5 puntano a un design identico all’attuale

Se escludiamo un paio di anticipazioni isolate provenienti dalla Cina, tutti gli indizi puntano nella stessa direzione: il nuovo atteso iPad mini 5 non offrirà alcuna novità dal punto di vista estetico e di design, perché si tratterà esclusivamente di un aggiornamento hardware.

L’ultimo indizio in questo senso arriva dal leaker seriale OnLeaks, firma universalmente nota di Steve Hemmerstoffer che negli anni ha anticipato in modo molto attendibile diversi prodotti e dispositivi dei principali costruttori, Apple inclusa.

Nel suo ultimo post Steve dichiara di aver visionato i presunti render tratti dai progetti CAD di iPad mini 5 confermando che non ci sarà alcuna novità estetica, ad eccezione di un trascurabile spostamento del microfono che sarà rillocato nella parte centrale posteriore del tablet. Tutto il resto risulterà così perfettamente identico dall’attuale iPad mini 4 che è a listino con lo stesso design da svariati anni.

Just got my hands on alleged #iPadMini5 CAD. If legit (can't vouch at 100%), there is indeed (just as rumored) no external design changes (except of relocated mic, centered on upper back panel). In short, it will very likely be a specs bump only update… pic.twitter.com/z5XuBKZVmN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 19, 2019