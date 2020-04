Gli iPhone 12 5G più veloci potrebbero arrivare più tardi del previsto

L’ipotesi di un lancio scaglionato dei nuovi terminali Apple di quest’anno non è nuova, ora però la possibilità è indicata da più analisti secondo i quali gli iPhone 12 5G più veloci, cioè quelli dotati di connettività mmWave, potrebbero arrivare in un secondo tempo, forse addirittura a inizio 2021.

Dei due standard di connessione 5G, quella mmWave permette di raggiungere livelli di prestazioni elevati ma su corte distanze, ed è considerata ideale per le aree urbane densamente popolate. Invece lo standard sub 6GHz offre prestazioni meno spinte, ma comunque superiori a LTE, per distanze maggiori e risulta ideale per le aree rurali e suburbane.

Secondo gli analisti Apple potrebbe lanciare prima i suoi terminali pronti per il sub 6GHz, mentre gli iPhone 12 5G più veloci potrebbero arrivare a novembre oppure all’inizio del 2021. Le ragioni che spiegherebbero il lancio scaglionato non riguardano esclusivamente blocchi e possibili ritardi dovuti alle restrizioni per coronavirus.



Sembra infatti che Cupertino stia progettando internamente i moduli antenna in package, siglati AiP, destinati agli iPhone 12 5G più veloci con connettività mmWave. Il lavoro degli ingegneri però, oltre alle complicazioni della pandemia, sarebbe rallentato da livelli di consumo di energia superiori al previsto, prolungando così i tempi.

Il posticipo è stato indicato nei report di Barclays, Susquehanna ed ora anche da GF Securities, come segnala MacRumors. Invece l’affidabile Ming Chi Kuo ha previsto un rilascio in contemporanea di tutti i modelli tra la fine del terzo trimestre e l’inizio del quarto, ma la sua previsione risale a prima dell’emergenza Covid-19.

In ogni caso occorre sempre tenere presente che per poter sfruttare le maggiori prestazioni sono necessarie antenne e impianti che rendano disponibile questa tecnologia. Apple potrebbe decidere gli lanciare gli iPhone 12 5G più veloci solo nei paesi in cui la copertura mmWave è diffusa e capillare: in precedenza sono stati indicati USA, Canada, Giappone, Corea e Regno Unito. Altrove e per buona parte del globo i modelli sub 6GHz sarebbero più che sufficienti e permetterebbero di ridurre i costi di produzione.

Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 è riassunto in questo articolo di macitynet.