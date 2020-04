Sull’accordo Apple e Google arrivano lodi e critiche dall’Unione per le Libertà Civili USA

L’American Civil Liberties Union (ACLU) – organizzazione non governativa che negli USA si occupa della difesa i diritti civili e le libertà individuali – ha lodato alcuni aspetti e ne ha criticato altri dell’iniziativa di Apple e Google che renderà possibile l’utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi da COVID-10, nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti.

L’ACLU ritiene che qualsiasi app di contact tracing deve rispettare sei principi. Le API di Apple e Google sono a suo dire “un’ottimo punto di partenza”, ma sono evidenziate altresì delle criticità. I principi che app di questo tipo dovrebbero seguire, a detta dell’ACLU, sono:

Volontarietà. Quando possibile, una persona che risulta positiva deve poter dare il consenso alla condivisione dei dati. La decisione di usare un’app per il tracciamento dei contatti dovrebbe essere volontaria e non forzata. L’installazione, l’uso o le segnalazioni non devono essere un pre-condizione al ritorno al lavoro o scuola.

Limitazioni d’uso. I dati non devono essere usati per scopi diversi della tutela della salute pubblica, per pubblicità e in particolare per qualsiasi provvedimento disciplinare o ai fini dell’applicazione della legge.

Minimizzazione. È necessario prevedere policy per garantire che solo le informazioni necessarie vengano raccolte, vietando la condivisione di qualsiasi dato con nessuno al di fuori di ciò che ha a che fare con gli sforzi legati alla salute pubblica.

Distruzione dei dati. Le tecnologie, relative policy connesse, e procedure dedicate devono garantire la cancellazione dei dati quando non vi è più la necessità di conservarli.

Trasparenza. Se il governo ottiene qualsiasi dato, deve essere pienamente trasparente sui dati acquisiti, specificando dove e quando questi dati vengono utilizzati.

Nessun cambiamento di rotta. Devono essere messe in atto policy per garantire che il tracciamento non sia più necessario oltre gli sforzi dedicati a contrastare il COVID-19.

L’ACLU loda l’iniziativa di non tracciare la posizione degli utenti. “La proposta di Apple/Google parte positivamente rispetto a questi principi tecnologici”, scrive l’associazione. Anziché tracciare lo storico con dati sensibili sugli spostamenti, il protocollo di Apple/Google mira a utilizzare la tecnologia Bluetooth per memorizzare la prossimità di un telefono rispetto a un altro; successivamente, se una persona risulta positiva, i log possono essere sfruttati per inviare notifiche alle persone che sono risultate presenti nel range del Bluetooth, indirizzandoli a fare test, raccomandando l’auto-isolamento o promuovere eventuali cure (qualora esistano).

L’ACLU loda anche il sistema di API che non attinge a dati che consentono di identificare in maniera univoca le persone. Riferisce ad ogni modo che vi sono ancora alcuni problemi da risolvere. Prima di tutto, il sistema previsto non consente all’utente di confermare la presenza di un contatto nelle vicinanze. Questo problema è già emerso nei gironi passati e, ad esempio, il sistema dei contatti, o meglio, la portata del segnale Bluetooth, segnalerebbe con falsi positivi persone che si trovano ad esempio anche ad alcuni metri di distanza e anche al di là di un muro (ad esempio il telefono del vicino di casa, quando siamo invece separati da una parete oppure una persona dentro la sua automobile). Altro problema è che l’utente non ha modo di rivedere i dati prima di inviarli. Potrebbe essere utile rivedere alcune informazioni prima di mandarle e cancellare così falsi positivi.

In altre nazioni, ad esempio in Svizzera, hanno attivato app per monitorare i casi di coronavirus ma con un approccio particolare e meno invasivo che prevede semplicemente di rilevare se le persone hanno sintomi o no, controllare l’andamento generale della malattia, individuare focolai e comprendere gli effetti psicologici delle misure di contenimento. Dell’app italiana ancora sappiamo poco ma è stata selezionata dal commissario per l’emergenza Arcuri e nei prossimi giorni dovremmo conoscere vari dettagli.

