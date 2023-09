Gli iPhone 15 Pro supportano direttamente Thread, domotica più veloce

Tra le novità di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è il supporto alla tecnologia Thread, il protocollo di comunicazione usato da Matter per la casa connessa.

Il supporto alla tecnologia di connessione in rete Thread è indicato nelle specifiche di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ma non in quelle di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Apple spiega che i nuovi telefoni Pro sono i primi smartphone compatibili con Thread, “dando spazio a innumerevoli opportunità future di integrazione con l’app Casa”.

Il protocollo di rete Thread mesh è stato in precedenza attivato negli HomePod mini e nella Apple TV 4K permettendo di collegare ancora più accessori per la smart home, permettendo di collega in modo affidabile e sicuro gli accessori smart home compatibili basati su questo protocollo.

Thread gestisce la connessione dei dispositivi a bassa potenza (sensori, interruttori, serrature, prese e luci) e non richiedo una banda di trasmissione elevata; è tipicamente usato per dispositivi a batteria, richieste basilari in termini di efficienza energetica e una rete di questo tipo consente di ospitare oltre 250 dispositivi. Thread è una rete mesh e i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro adattandosi a variazione sulla rete, anche in caso di eventuali guasti in uno dei dispostivi del network.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la spiegazione di come funziona la domotica Thread e con quali accessori è compatibile.

Per tutte le notizie sulla smart home e la domotica semplice vi rimandiamo alla nostra sezione Casaverdesmart.

Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.