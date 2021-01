Gli sfondi ispirati a macOS Tiger abbelliscono iPhone

I puritisti del Mac di lungo corso certo ricordano gli sfondi a onde blu di Mac OS X Tiger, un design minimalista Apple del 2004 che sta ancora bene sui dispositivi di Cupertino di oggi. Lo dimostra il set realizzato dal designer inglese Hector Simpson a cui si ispirano i nuovi wallpaper. La raccolta di sfondi ispirati a Tiger si chiama Aqueux e prende spunto proprio dagli sfondi classici che Apple metteva a disposizione degli utenti con le prime versioni di Mac OS X, proposti in più varianti di colore, anche con gradevoli sfumature di colore, a misura dei dispositivi Apple.

Ce ne sono per iPhone e iPad, in tutte le dimensioni attualmente in commercio, dal più piccolo al più grande degli iPhone 12 Pro Max e per iPad Pro da 12.9″, e sono tutti gratuiti. La raccolta di sfondi per Mac invece viene venduta al prezzo di 3 euro, ma c’è un motivo: non si tratta semplicemente di immagini da poter impostare come sfondo perché con l’acquisto si ottiene un vero e proprio programma di installazione che permette di aggiungerli direttamente alle Preferenze di Sistema, potendo così accedervi dal pannello predisposto da Apple per la selezione dello sfondo.

La parte più interessante di questo set sta nel fatto che oltre agli sfondi statici, ci sono anche alcune versioni dinamiche della stessa immagine, capaci di cambiare gradualmente colore in base al momento della giornata come ci ha già abituato Apple a partire da Mojave con l’immagine delle dune di sabbia illuminate dal sole di giorno e abbracciate dalle stelle di notte. Per poter usare questi sfondi quindi serve almeno la versione 10.14 di macOS ma chi acquista il pacchetto ottiene comunque una cartella con le immagini statiche per poter usare gli sfondi anche su versioni precedenti.

Ogni sfondo per Mac, ciascuno con la doppia versione compatibile con il tema chiaro e scuro, per altro ha una risoluzione pari a 6.016 x 3.384 pixel, il che vuol dire che sono sufficientemente grandi per essere apprezzati anche sui monitor da 6K come Apple Pro Display XDR, dove l’ampia gamma colori P3 fa risaltare ancor meglio i colori di queste immagini.

Il set di sfondi Aqueux ispirati a Tiger è disponibile a questa pagina del sito web di Simpson, dove trovate sia le versioni gratuite per iPhone e iPad, sia il pacchetto a 3 dollari per Mac, circa 2,50 euro al cambio attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 mini. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.