Goat Simulator 3 la capra bizzarra dà testate su iPhone e Android

Goat Simulator 3 arriva su iOS e Android, come ha annunciato lo sviluppatore svedese Coffee Stain Studios. Il gameplay rimane quello di sempre: il giocatore prendere i comandi di una capra amante del caos, da far girovagare in un mondo aperto nel tentativo di causare distruzione e rovinare la giornata di quante più persone possibili.

La versione più recente aumenta il livello di distruzione con accessori come jetpack e lanciarazzi, permettendo all’utente di personalizzare le capre con accessori alla moda, seppur discutibile moda.

Le versioni per dispositivi mobili offrono molte delle stesse caratteristiche presenti su PS5, Xbox Series X/S e PC, in particolare il supporto per il multiplayer cooperativo.

Goat Simulator è diventato famoso come una demo scherzosa creata per il Global Game Jam 2014, piena di bug, fisica bizzarra e un concetto di gioco semplicemente strano. Molti giocatori hanno amato la versione alpha, quindi Coffee Stain ha deciso di rilasciarla come gioco completo, mantenendo i colli molli, le mesh che si intersecano e la possibilità di usare la lingua della capra per camminare sulle gru.

Goat Simulator 3 è in realtà il secondo gioco della serie (lo sviluppatore ha saltato il 2), ed è uscito lo scorso anno, otto anni dopo l’originale. La versione originale è apparsa poco dopo l’alpha e ha lasciato per lo più i bug presenti inalterati, mantenendo inalterato il fascino, o gli orrori del gioco originale, a seconda del punto di vista.

Si è scoperto che “buggato e stupido” è difficile da realizzare appositamente, come ha dichiarato il direttore creativo di GS3.

In ogni caso, il titolo è ora disponibile su Android e iOS al prezzo di 12,99 euro, non proprio economico per un gioco mobile.