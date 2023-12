Agli sviluppatori 25 ore gratuite di Xcode Cloud con l’Apple Developer Program

Apple ha annunciato che da gennaio 2024, tutti gli iscritti all’Apple Developer Program avranno a disposizione 25 ore di Xcode Cloud, il servizio di integrazione e distribuzione continua incluso in Xcode, disponibile per chi partecipa all’Apple Developer Program.

Xcode Cloud era stato finora indicato da Apple come disponibile con diversi piani di iscrizione, a partire da 25 ore gratuite al mese fino a dicembre 2023, con la possibilità – pagando – di arrivare fino a 1000 ore al mese.

“Siamo lieti di annunciare che da gennaio 2024, tutti gli utenti dell’Apple Developer Program avranno a disposizione di serie 25 ore gratuite al mese per Xcode Cloud, senza costi aggiuntivi”, scrive Apple in una mail. “Se avete già effettuato l’iscrizione gratuita a Xcode Cloud, non è richiesta ulteriore azione da parte vostra; e se non avete ancora provato Xcode Cloud, è il momento giusto per cominciare a creare le vostre app gratuitamente in pochi minuti”.

Xcode Cloud è un servizio cloud di integrazione e distribuzione continua, pensato gli sviluppatori. Team di ogni dimensione possono programmare, testare e offrire app di alto livello in modo più efficiente, sviluppando in automatico sul cloud per alleggerire il carico di lavoro sui propri Mac. Grazie a test paralleli sul cloud è possibile sfruttare versioni simulate dei vari dispositivi Apple, creare build per test interni o da distribuire ai beta tester tramite TestFlight.

I piani per Xcode Cloud (qui i dettagli) partivano in precedenza da 15$ al mese per 25 ore, ma il piano di primo livello è ora gratuito. Il piano da 100 ore costa 50$ al mese, quello da 250 ore 100$ al mese; per 1000 ore si arriva a 400$ al mese.

Le ore sono conteggiate tenendo conto della creazione di app, dei test eseguiti, ecc. Le ore di utilizzo sono tracciate con strumenti dedicati.

La versione gratuita di questo servizio è utile per piccoli sviluppatori ai quali possono bastare 25 ore mensili per testare o compilare le loro app. Per aziende più grandi che si occupano di sviluppo, le 25 ore potrebbero non essere sufficienti. Apple ha predisposto formule specifiche per chi ha esigenze maggiori con tariffe non diverse rispetto a quelle annunciate un anno e mezzo addietro.