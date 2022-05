Google Bay View, apre il primo Campus disegnato da Big G

Il progetto ben più faraonico e futuristico è stato purtroppo cancellato, in ogni caso il nuovo campus Google Bay View appena aperto non somiglia certo al tipico quartier generale aziendale e non sfigurerebbe in un film di fantascienza. Viste dall’alto le due strutture principali sembrano rivestite da grandi teli di copertura, in realtà ogni dettaglio è stato studiato per garantire il massimo della sostenibilità e la riduzione dei consumi di energia da fonti non rinnovabili.

In realtà i grandi teli sono pannelli solari in grado di generare quasi sette megawatt di energia, fino a quasi il 40% del fabbisogno totale di energia della struttura. Per rendere l’aspetto più uniforme sono stati impiegati speciali pannelli solari battezzati Dragonscales, letteramente scaglie di drago.

Il resto del fabbisogno energetico è fornito dai parchi eolici nelle vicinanze: nel quartier generale tutto è elettrico per escludere completamente il gas, cucine incluse. I consumi di energia sono ridotti anche grazie a tende automatizzate che fanno entrare molta luce naturale durante l giorno e da un sistema di ventilazione che usa il 100% aria esterna.

Il nuovo campus ospita anche il più grande impianto geotermico del Nord America che permette di riscaldare e raffreddare il campus senza l’uso di combustibili fossili. Riduce anche del 90 percento la quantità di acqua utilizzata per il raffreddamento. Questo sistema di pali geotermici utilizza pompe per assorbire il calore dal terreno durante l’inverno e per inviare calore nel terreno in estate.

Il nuovo quartier generale Google Bay View apre con il ritorno negli uffici dopo pandemia ed emergenze sanitarie. La nuova sede con illuminazione naturale, ampi spazi e immersa nel verde renderà meno traumatico e più allettante il ritorno in ufficio per molti dipendenti di Big G. Tutte le foto di questo articolo sono di Google e Iwan Baan.

