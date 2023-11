Google inaugura il suo centro di sicurezza informatica in Europa

Google ha annunciato l’apertura del Google Safety Engineering Center di Malaga (GSEC Malaga), un centro per la sicurezza informatica con sede in Spagna. Il centro è indicato come un luogo in cui l’azienda può “collaborare con esperti, accademici, imprese e governi europei sulle migliori pratiche di cybersicurezza”, “condividere ricerche e conoscenze”, e “alzare gli standard di sicurezza per tutti”.

GSEC Málaga si aggiunge ai due Google Safety Engineering Center di Google esistenti a Dublino e a Monaco, specializzati in sicurezza digitale. Nel centro spagnolo è preivsto uno spazio dedicato alla formazione che ospiterà seminari personalizzati per funzionari governativi, imprese di tutte le dimensioni, persone che cercano un impiego, ONG e scuole locali.

Google sottolinea che man mano che la tecnologia diventa più ricercata, aumentano anche le minacce, e che l’intelligenza artificiale può aiutare a identificare linee di codice dannose più velocemente, con maggiore precisione e per più persone rispetto ai soli strumenti tradizionali.

I malware sono una delle maggiori minacce alla sicurezza informatica in Europa (qui i dettagli di una ricerca condotta da VirusTotale), ma a quanto pare gli esperti di analisi malware in Europa scarseggiano.

Secondo Google l’intelligenza artificiale è in grado di identificare codice dannoso negli script con una precisione maggiore del 70% rispetto alle sole tecniche tradizionali. I ricercatori hanno scoperto che l’intelligenza artificiale arriva a essere fino al 300% più precisa rispetto alle tecniche tradizionali nel rilevare i tentativi di script dannosi che prendono di mira un dispositivo con una vulnerabilità comune.

Attraverso la collaborazione in centri come GSEC Malaga e sfruttando tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, è possibile risolvere e fermare più minacce, aumentando la fiducia nella tecnologia e creando un ecosistema più sicuro per tutti.

In contemporanea con l’inaugurazione del centro di Malaga, Google annuncia un investimento di 10 milioni di dollari per aumentare la formazione sulla sicurezza informatica in tutta Europa. Si tratta del contributo di Google alla EU Cybersecurity Skills Academy, iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di garantire un approccio coordinato per colmare il divario di talenti nella sicurezza informatica.

A proposito di sicurezza, per quanro riguarda Apple si è da poco scoperto che quest’ultima ha un laboratorio dedicato a Parigi che si occupa solo di questi aspetti.

Per tutte le notizie che trattano di sicurezza informatica rimandiamo i lettori alla sezione dedicata di macitynet.