Google, chatbot medica con IA in fase di test in ospedali USA

Med-PaLM 2 è una IA di Google progettata per rispondere a questioni di carattere medico ed è in fase di test, tra gli altri, presso strutture della Mayo Clinic negli USA.

Il Wall Street Journal riferisce che Med-PaLM 2 è una variante di PaLM 2, annunciata nell’ambito della Google I/O 2023, pensata per offrire funzionalità che gli consentano di sintetizzare informazioni provenienti da immagini mediche come radiografie e mammografie. Si può immaginare come un collaboratore IA che aiuta i radiologi a interpretare le immagini e a comunicare i risultati. Questi sono alcuni esempi di utilizzo di PaLM 2 in ambiti specializzati ma gli ambiti di utilizzo possono essere molti altri.

Google ritiene che il modello generativo in questione sia in grado di svolgere un’ampia gamma di compiti, e potrebbe essere particolarmente utile in nazioni con accesso limitato al personale medico. L’IA di Med-PaLM 2 è stata addestrata con set di dimostrazioni di medici specialisti ed è in grado di offrire risposte in conversazioni di carattere medico, con una qualità superiore rispetto a quelle offerte da chatbot generiche come Bard e ChatGPT.

Rispetto ad altri modelli, secondo Google Med-PaLM 2 – perfezionato sulla base di conoscenze mediche – è in grado di ridurre l’imprecisione nei ragionamenti rispetto ad altri modelli e avvicinarsi i alle prestazioni di medici esperti che hanno risposto alla stessa serie di domande. ti, Med-PaLM 2 è stato il primo modello linguistico a ottenere prestazioni di livello “esperto” su domande in stile esame di abilitazione alla professione medica, e attualmente rappresenta lo stato dell’arte.

Greg Corrad, Senior research director di Google, ha riferito che Med-PaLM 2 è ancora allo stadio iniziale, e ritiene possibili miglioramenti dieci volte superiori agli attuali.

