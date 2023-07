Huracán Ramírez vs La Piñata Enchilad, nuovo corto girato con iPhone

Apple ha condiviso sul suo canale YouTube un corto ricco di azione intitolato “Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada”, nuovo spot della serie “girato iPhone”.

Il corto dura 13 minuti ed è girato dall’acclamata coppia di registi Tania Verduzco e Adrián Pérez, conosciuti come “”Los Pérez”, ed è girato interamente con iPhone 14 Pro, sfruttando accessori e software vari.

Il film – che consigliamo di vedere a tutto schermo – esalta le gesta di Huracán Ramírez, leggenda del Lucha Libre, uno stile di wrestling nato in Messico negli anni trenta e molto diffuso in territorio messicano. Ramírez torna a combattere dopo il congedo dal mondo del wrestling per sconfiggere una piñata malevola, oggetto di carta ornamentale normalmente conservato come simbolo di buona fortuna per l’anno successivo. Il mostro della piñata nasce per l’errore di un ragazzo che durante la creazione dell’oggetto usa polvere piccante di peperoncino al posto dello zucchero, con conseguente caos.

Oltre al film principale, Apple ha anche condiviso il “making of”, mostrando com’è stato realizzato il corto. Come già fatto altre volte, Apple ha collaborato con registi per mostrare le possibilità di iPhone anche nell’ambito cinematografico professionale.

A giugno Apple ha diffuso un diverso e bellissimo spot tutto azione, girato a Instanbul.

A maggio di quest’anno Apple è stata premiata all’edizione di quest’anno di The One Show, uno dei premi pubblicitari più importanti a livello globale per design e il marketing digitale.