Google compra Mandiant per 5,4 miliardi di dollari

Google ha firmato un accordo per l’acquisizione di Mandiant – azienda specializzata in sicurezza informatica – una transazione valutata circa 5,4 miliardi di dollari, comprensiva della liquidità netta della società che si occupa di difesa e risposta informatica.

L’accordo consentirà a Google di ottenere, tra le altre cose, il “motore” per l’identificazione delle minacce di Mandiant, sfruttare servizi di intelligence, testing e convalida che verranno proposti come parte dell’ombrello di Google Cloud.

“La cybersicurezza è una missione e noi riteniamo sia qualcosa di particolarmente importante per la nostra generazione. Google Cloud condivide la nostra cultura-missione per portare la sicurezza in ogni organizzazione”, ha dichiarato Kevin Mandia, CEO di Mandiant.

“Insieme, offriremo la nostra competenza e professionalità su vasta scala mediante la piattaforma Mandiant Advantage SaaS come parte del portafoglio di sicurezza Google Cloud”. E ancora: “Questi sforzi permetteranno alle organizzazioni di controllare, gestire efficacemente ed efficientemente, configurare il loro complesso mix di prodotti di sicurezza”.

“Le organizzazioni di tutto il mondo stanno affrontando sfide di sicurezza informatica senza precedenti poiché la complessità e la gravità degli attacchi che in precedenza erano utilizzati per prendere di mira i principali governi vengono ora utilizzati per prendere di mira le aziende di ogni settore – ha dichiarato Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud.

“Non vediamo l’ora di accogliere Mandiant in Google Cloud per migliorare ulteriormente la nostra suite per le operazioni di sicurezza e i servizi di consulenza e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide di sicurezza più importanti. Non c’è mai stato un momento così critico nella sicurezza informatica”.

L’acquisizione di Mandiant – si legge nella nota congiunta rilasciata dalle due società – è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e le approvazioni normative, e dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.