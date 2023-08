Google Maps sbarcherà sulla Dynamic Island. L’utilizzo delle mappe di Big G, uno dei servizi più importanti del “bouquet” dell’azienda americana, viene anticipato da alcune porzioni di codice che fanno riferimento alle Live Activities, le API di iOS che consentono alle app di terze parti di mostrare informazioni in tempo reale nella schermata di blocco e che dovrebbero essere uno degli elementi di maggior innovazione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus in arrivo tra qualche giorno

Le funzionalità non sono al momento attive, come si apprende da una indiscrezione, e quindi di esse non si sa nulla, ma se tutto funzionerà come prevedibile, le Live Activities (in italiano “attività in tempo reale”) potrebbero essere sfruttate per mostrare indicazioni passo a passo o dettagli quali il tempo stimato di arrivo a destinazione con notifiche che si aggiornano dal vivo sulla schermata di blocco (senza bisogno di sbloccare il telefono).

Le app create per sfruttare la Dynamic Island rimangono sempre attive, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere agli eventuali comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer restano visibili permettendo l’interazione. Le app terze parti che usano le attività in tempo reale possono fornire aggiornamenti vari in tempo reale e sono sfruttate già in ambiti quali le notizie dal mondo dello sport, servizi di car sharing, ecc.

Apple offre la possibilità di sfruttare le Live Activities da iOS 16.1; a febbraio di quest’anno, Google aveva fatto sapere che il supporto in Maps sarebbe arrivato “nei prossimi mesi” ma finora nulla di specifico è stato offerto.