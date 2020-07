Google Meet for Education è più sicuro: blocco automatico per gli utenti senza login

Google Meet for Education vuole impedire lo “zoombombing”, ossia intrusioni indesiderate al servizio da parte di troll o hacker. Le riunioni di G Suite for Education bloccheranno, infatti, gli utenti anonimi per impostazione predefinita. Lo ha annunciato la società in queste ore. Gli utenti dovranno accedere a un account Google per partecipare a una chiamata e ciò dovrebbe impedire ai troll di entrare nelle aule virtuali e in riunioni scolastiche.

All’inizio della pandemia, raffiche di utenti anonimi facevano puntualmente capolino all’interno di chiamate su Zoom, così frequentemente che diventava impossibile la riunione in tutta sicurezza. All’epoca, bastava condividere le ID delle riunioni per prendere praticamente possesso di una riunione e bloccaela. In risposta allo zoombombing e ad altri problemi di sicurezza, diversi distretti scolastici statunitensi hanno bandito del tutto Zoom. Google probabilmente sta cercando di conquistare questi distretti scolastici diffidenti nei confronti di Zoom.

Per accedere a una riunione di G Suite for Education, gli utenti dovranno aver effettuato l’accesso a un account Google. Mentre la funzionalità sarà attiva per impostazione predefinita, gli amministratori di G Suite for Education potranno contattare l’assistenza di G Suite per disattivarla in modo che chiunque possa partecipare alla riunione. Questo cambiamento verrà implementato nelle prossime due settimane.

A maggio, Google ha reso Meet gratuito per chiunque avesse un account Gmail e, a giugno, Google ha unito Meet all’app Gmail per iOS e Android. Google Meet ha recentemente aggiunto layout simili a Zoom per la visualizzazione a caselle dei vari partecipanti, e ora offre sfondi virtuali nelle chiamate di Google Meet for Education. Poiché molte aziende continuano a lavorare da casa e il destino del prossimo anno scolastico rimane incerto, Google Meet probabilmente aggiungerà ancora nuove funzionalità, per rendere il servizio ancor più idoneo alla didattica da casa.

Per usare al meglio Google Meet vi rimandiamo alla nostra guida con tutti i trucchi.