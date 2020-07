Tronsmart Apollo Bold, auricolari TWS Plus con tecnologia Hybrid ANC per fare silenzio e musica

Al mercato degli auricolari completamente esenti da fili capitanato dagli AirPods di Apple si aggiunge Tronsmart con Apollo Bold, una particolare versione che colpisce sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, la riduzione del rumore: l’azienda parla di Hybrid Active Noise Cancelling, un potenziamento della tecnologia ANC ad oggi conosciuta che riuscirebbe a togliere fino a 35 dB grazie all’impiego di 6 microfoni basati su tecnologia cVc 8.0. Oltre alla possibilità di accendere e spegnere la funzione ANC, c’è anche una terza modalità denominata Ambiente che permetterebbe di ridurre il rumore mantenendo però un orecchio teso su quel che accade intorno, risultando perciò ottima nell’attività sportiva all’aperto.

Un secondo potenziamento lo troviamo nel sistema True Wireless Stereo (TWS) a cui la società aggiunge l’etichetta Plus per evidenziare il fatto che ciascun auricolare si accoppia separatamente allo smartphone (anziché fare da ponte tra uno e l’altro) con l’obiettivo di ridurre significativamente il delay attraverso una sorta di “sincronizzazione binaurale”. Tutta questa tecnologia è governata dal nuovo processore Qualcomm CQQ5125 che gestisce anche le antenne LDS, a detta del produttore migliori rispetto ad altre dal punto di vista della stabilità del segnale.

Ma i nuovi auricolari Tronsmart Apollo Bold sono anche altro. Innanzitutto sono caratterizzati da una particolare struttura che aderisce in tre diversi punti della cavità auricolare, promettendo una migliore stabilità anche – se non soprattutto durante l’attività sportiva. Sono certificati IP45 quindi resistono alle infiltrazioni di polvere, pioggia e sudore e pesano appena 6,8 grammi ciascuno.

Come altri di questo genere si trasportano attraverso una custodia che li ricarica: con 10 minuti di ricarica si ottiene almeno 1 ora di autonomia e con una carica completa – che avviene tramite presa USB-C – suonano per dieci ore ininterrotte. Le ricariche disponibili portano l’autonomia complessiva ad un totale di trenta ore. Con tecnologia Qualcomm aptX, sono accompagnati da un’applicazione per smartphone dalla quale non solo è possibile aggiornare il firmware, ma anche personalizzare l’equalizzazione durante la riproduzione musicale e i controlli touch, assegnando particolari tocchi a funzioni diverse.

Gli auricolari Tronsmart Apollo Bold sono già in vendita su Amazon al prezzo di 94,99 euro.