La macchina del tempo di Google si è rotta. Anche se non parliamo del favoloso strumento del romanzo di H. G. Wells che ha dato vita a numerosi film e novelle, ma solo della cache link, la notizia è di grande rilievo.

Questa funzione era utile per accedere alle versioni delle pagine Web memorizzate nella cache del motore di ricerca, passando da link che era possibile richiamare direttamente dalle pagine dei risultati.

Dell’eliminazione dei cache link riferisce con un post su X Danny Sullivan, responsabile di BIg G, spiegando che la funzione era intesa per consentire alle persone di accedere alle pagine web quando queste non erano disponibili online, evento che ora è molto raro.

Google ritiene i cache link una caratteristica obsoleta ma in realtà erano utili per vari motivi e non solo per accedere ai contenuti quando non si riusciva a caricare una pagina web.

Hey, catching up. Yes, it's been removed. I know, it's sad. I'm sad too. It's one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn't depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to…

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 1, 2024