Decorate la casa con la luce e le LED Philips Hue Ambiance Gradient, in sconto di 50€

Altro affare, dopo quelli dei precedenti week end, nell’ambito dell’offerta Hue Philips. Oggi trovate in sconto la Philips Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip, una striscia LED con effetto multicolore, a 109€, 50 euro meno del prezzo Philips.

Questa striscia LED appartiene ad una serie di prodotti che possono essere tranquillamente considerati i migliori al mondo nella loro categoria. Tra di essi ricordiamo la classica Philips Hue White and Color Ambiance. Come quest’ultima la Ambiance Gradient è in grado di essere controllata da un’app o dall’Hub specifico e di presentare 16 milioni di colori, ma a differenza della versione che potremmo definire “base” i LED possono operare per creare effetti multicolore.

In termini pratici quella che potremo comprare in sconto è una striscia che offre (come dice il nome) un gradiente di colori che sfumano e si fondono uno con l’altro. Per intendersi ancora meglio siamo di fronte ad una stretta parente delle Ambilight che Philips ha integrato in alcuni schermi TV o che è possibile applicare anche a quelli di altri marchi.

La Ambiance Gradient Lightstrip non è però ottimizzata per la televisione (come questa) o per il computer (come questa) ma per la casa. Nasce per decorare un comodino o un qualunque mobile, un angolo della sala, il bordo del soffitto e così via. A uesto scopo ha un aspetto trslucente

Nella versione su cui portiamo la vostra attenzione è lunga due metri. Potrete facilmente allungarla acquistando separatamente le estensioni di un metro.

Il controllo della striscia si attua via Bluetooth mediante un’app anche se il modo migliore per sfruttarla pienamente è aggiungere un Hub. In questo modo potrete creare vere e proprie “ricette” di funzionamento in base all’ora e alle situzioni e anche controllare la striscia a voce, rendendola nel contempo compatibile con HomeKit.

La striscia Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip, costerebbe 159,99 €. Amazon oggi la propone a solo 109,99€. Le estensioni costano 69,99€. L’hub è anche questo in sconto del 18%, lo pagate 49,99€.