Google porterà i giochi Android su Windows nel 2022

Google ha in programma di portare i giochi Android sui PC Windows il prossimo anno. Nel 2022 sarà disponibile un’app Google Play Games, creata da Google proprio per consentire l’esecuzione dei giochi del Google Play su laptop, tablet e PC Windows.

La notizia è ottima per tutti gli utenti dell’ecosistema Microsoft. Questo l’annuncio di Greg Hartrell, product director di Google per i giochi su Android e Google Play, in una dichiarazione a The Verge:

A partire dal 2022 i giocatori potranno provare i loro giochi Google Play preferiti su più dispositivi: passando senza problemi da un telefono, un tablet, un Chromebook e, presto, un PC Windows. Questo prodotto creato da Google porta il meglio di Google Play Games su più laptop e desktop e siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma per consentire ai giocatori di divertirsi ancora di più con i loro giochi Android preferiti

Il portavoce di Google, Alex Garcia-Kummert, ha dichiarato a The Verge che la società ha creato questa app da sola, il che significa che Google non ha collaborato con Microsoft, BlueStacks o altri. L’imminente app permetterà, inoltre, ai giocatori di riprendere i giochi su un PC desktop, dopo averli giocati su un telefono, tablet o Chromebook.

Per ora Google sta semplicemente presentando l’app durante i The Game Awards, con una finestra di rilascio promessa per l’anno prossimo. Non è ancora chiaro quale tecnologia Google stia utilizzando per emulare le app Android su Windows, ma i giochi verranno eseguiti localmente, anziché in streaming dal cloud.

Questa sarà un’app Windows nativa distribuita da Google, che supporterà Windows 10 e versioni successive. Non comporterà lo streaming del gioco. L’app di Google non si baserà su alcuna integrazione speciale con Windows 11 e l’azienda distribuirà anche l’app stessa

L’annuncio di Google arriva mesi dopo che Microsoft ha iniziato a testare le app Android su PC Windows 11. Microsoft ha creato un sottosistema Windows per Android, che è in grado di eseguire app Android da una varietà di fonti. Il gigante del software ha stretto una collaborazione con Amazon per consentire agli utenti Windows di installare nativamente giochi e app da Amazon Appstore, ma il supporto nativo di Google Play non sarà ufficialmente disponibile tramite questa funzione Microsoft.

Questo perché la multinazionale di Redmond è ufficialmente partner solo di Amazon, e questo si traduce in molti meno giochi e app Android disponibili per gli utenti di Windows 11 da installare in via ufficiale. Per gli altri giochi che non sono disponibili tramite Amazon App Store è sempre disponibile la porta di BlueStacks e simili. Presto anche quest’app di Google.

Mentre Microsoft, e ora Google, lavorano per portare app e giochi Android su Windows, BlueStacks ha fatto un ulteriore passo avanti e ora sta portando i giochi Android sui browser web. BlueStacks X è un modo gratuito per giocare ai giochi Android all’interno del browser.

Dettagli sui piani di Google per portare le applicazioni Android su di Windows erano già apparsi in un documento nella causa Epic contro Apple all’inizio di quest’anno. Datato ottobre 2020, il documento di 70 pagine descriveva uno sforzo ambizioso per ottenere giochi Android su Mac e PC Windows. Il documento ha rivelato che Google avrebbe prima portato “giochi emulati, nativi e in streaming” su Windows, e almeno parte di questo sforzo sembra pronto a debuttare nel 2022.