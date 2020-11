Google Stadia arriva su iPhone e iPad nelle prossime settimane

Nelle scorse ore Nvidia ha rilasciato GeForce Now per iPhone e iPad in versione beta, ed ora anche Big G annuncia che Google Stadia porterà la sua piattaforma di videogiochi in streaming anche su iPhone e iPad.

L’annuncio del colosso di Mountain View arriva nei giorni in cui il servizio Google Stadia celebra il primo anno di funzionamento. In realtà nelle scorse settimane gli appassionati di gaming sono già riusciti a far funzionare Google Stadia su iPhone e iPad con una soluzione non ufficiale, che nulla a che vedere con Big G: si tratta di Stadium un browser in app su misura per Stadia. Apple ha rimosso l’app da App Store ma successivamente l’ha riammessa all’interno del negozio digitale.

Apple ha allentato le sue regole per la pubblicazione su App Store che impedivano i servizi di giochi in streaming, ma la nuova regola richiede che ogni singolo gioco disponibile sul servizio venga presentato singolarmente per l’approvazione su App Store. Una soluzione che pur migliorando la situazione, obbliga i gestori di questi servizi a un notevole lavoro aggiuntivo, dato che i cataloghi possono contenere anche diverse centinaia di titoli.

Per aggirare qualsiasi tipo di problema Nvidia GeForce Now non passa da App Store ma si affida a una pagina web su misura che gli utenti di iPhone e iPad possono aprire con Safari. La stessa soluzione in cantiere anche per Amazon Luna ora in beta. Non sorprende così apprendere che anche Google Stadia sbarcherà nelle prossime settimane su iPhone e iPad con una soluzione simile.

Nel post che annuncia la novità Google rivela che Stadia per iPhone e iPad consisterà in una Progressive Web Application, siglata PWA, come segnala 9to5Google. All’inizio, collegandosi al sito web dedicato tramite Safari, Google Stadia su iPhone e iPad offrirà funzioni limitate, incluso lo store, la gestione della libreria giochi personale dell’utente e la lista degli amici, probabilmente senza la possibilità di giocare. Questa e altre funzioni verranno aggiunte con il procedere dello sviluppo e man mano che gli utenti forniscono pareri e feedback sul servizio. Big G non ha dichiarato in quali regioni inizierà il rilascio.

Tutto quello che c’è da sapere sul servizio in abbonamento per giocare in streaming Google Stadia è in questo articolo. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei servizi di streaming per video, musica e non solo si parte da questa pagina.