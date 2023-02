Govee DreamView G1, le luci in stile per ambilight per monitor

Quando si parla di illuminazione smart, oltre al brand HUE di Philips, c’è un altro forte concorrente sul mercato. Si tratta Govee, che tra i tanti prodotti di illuminazione intelligente, propone anche DreamView G1, il sistema di luci e camera che mette l’ambilight su tutti i monitor.

L’insieme di luci e camera si servono della tecnologia Game-Match per una migliore illuminazione di giochi con 4 modalità specializzate (FPS, RPG, MOBA, Racing). Queste consentono alle luci di riflettere gli elementi di colore sullo schermo in tempo reale senza ridurre la frequenza dei fotogrammi.

Il kit di retroilluminazione monitor RGBIC Govee si compone di due barre luminose e di una striscia LED, così da circondare il giocatore su ogni lato, proiettando il colore da ogni parte. Ovviamente, è presente una camera che cattura i colori sullo schermo per riprodurli sulle barre luminose e sulle strisce LED.

E’ ispirato ad elementi futuristici, così da adattarsi al meglio a qualsiasi PC gaming. Grazie anche al supporto dell’applicazione ufficiale Govee sono tanti gli effetti luminosi che possono realizzarsi, come ad esempio quello chiamato Audio Dinamico. In questo modo sarà possibile godersi di uno spettacolo visivo che adatta i colori ai suoni provenienti da giochi o video. Le luce ritmica non solo si muovono senza soluzione di continuità in uno con l’audio degli altoparlanti, ma anche con i suoni catturati dalle cuffie collegate tramite cavo 3,5 mm, così da aumentare gli effetti immersivi.

L’app per smartphone permette di personalizzazione ancor di più gli effetti visivi, anche con la funzione DreamView per abbinare le luci Govee e farle reagire all’unisono con i giochi. È disponibile anche un tutorial in-app per completare l’installazione al meglio e per posizionare le luci in modo ottimale. L’unica accortezza, per godere al meglio del kit luminoso è quella di disporre di un monitor con retro piatto, così da applicare la led striscia luminosa al meglio.

Il kit, volutamente, ha un costo di listino di 180 euro, ma al momento su Amazon è possibile beneficiare di un coupon sconto di 50 euro, cliccando l’apposita casella sotto al prezzo.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Govee il link da seguire è direttamente questo.