Dopo l’update a iOS 16.3.1 non funziona più l’app Foto di Google

L’aggiornamento a iOS 16.3.1 non permette più l’esecuzione dell’app Foto di Google per iPhone e iPad. Se usate l’app in questione e non avete ancora installato l’aggiornamento a iOS 16.3.1, sarà dunque bene aspettare l’arrivo di una versione aggiornata di Google Foto.

L’impossibilità di avviare l’app è riferita da più parti, e ne parla anche il sito statunitense The Verge. Per qualche motivo al momento non noto, l’app sembra andare in crash all’istante subito dopo l’avvio; non è chiaro se il problema dovrà essere risolto con l’arrivo di una nuova app oppure se Google dovrà implementare fix lato server.

Después de actualizar a iOS 16.3.1, la app de Google Photos deja de funcionar 😑@googlemexico pic.twitter.com/Gdqvb1rXCj — Daniel Méndez (@donese) February 13, 2023

L’aggiornamento a iOS 16.3.1 è indicato da Apple come importante perché risolve – tra le altre cose – importanti vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da cybercriminali.