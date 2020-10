H6SE, il box TV con Android 10 è servito in offerta lampo a poco più di 30 euro

Era da tanto che non proponevamo in offerta tra le nostre pagine un buon TV box Android. Colmiamo al lacuna proponendovi questo H6SE, che offre caratteristiche tecniche di rilievo, a partire dal sistema operativo, che stavolta è proprio Android 10. Clicca qui per acquistarlo in offerta lampo a poco più di 30 euro.

Dotata di un look classico, sembra una piccola “scatoletta” quadrata, con un’estetica geometrica sicuramente moderna, con un display LCD sul fronte pronto a visualizzare l’ora o le informazioni più importanti. Il TV Box Android propone un processore Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53, supportato da 4 GB di RAM, e 64 GB di memoria interna.

La HK1MAX supporta i codec H.265 e VP9, in grado di supportare le maggior parte degli standard e dei file audio e video. Supporta ovviamente i formati 4K UHD e Full HD, ma anche gli 8K. Lato WiFi supporta la doppia banda 2.4 o 5, per garantire la massima compatibilità con le reti wireless casalinghe.

Non mancano poi le numerose interfacce che ne consentono un’ampia varietà di collegamenti: ingresso HDMI per le TV, 3 ingressi USB, Ethernet e slot per inserire ed utilizzare SD card.

A questo si aggiunge anche il supporto al Bluetooth che permette di collegare anche accessori esterni via wireless. Pesa circa 180 grammi e ha dimensioni contenute in 9,60 x 9,60 x 2,00 cm.

H6SE include anche un telecomando dedicato a si acquista al prezzo di circa 30 euro cliccando su questo link diretto.

L’apparecchio si trova in Italia e la spedizione è dunque garantita in tempi molto rapidi.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.