Half Life Alyx fa lievitare gli utenti di visori di realtà virtuale su Steam

Half-Life: Alyx sembra aver dato un forte impulso ai giochi VR. Lo confermano dati diretti di Valve, che calcolano come gli utenti di Steam sono cresciuti di quasi 950.000 ad aprile, un picco enorme rispetto a marzo. Mentre le informazioni di Steam non indicano quanti di questi accessi erano effettivamente nuovi, è chiaro che il primo titolo di Valve esclusivamente disponibile in VR ha spinto l’adozione di SteamVR a un livello mai visto prima.

I dati forniscono anche alcune informazioni su quali visori gli utenti hanno effettivamente utilizzato per giocare. Il principale beneficiario è Oculus Quest, la cui quota di mercato è raddoppiata durante lo scorso mese. La recente aggiunta della possibilità di utilizzare Quest come visore di realtà virtuale per PC potrebbe aver spronato i giocatori in vista del lancio di

Alyx il 23 marzo scorso.

A seguire il visore Index di Valve, che ha visto una maggiore adozione. Se da un lato è pubblicizzato come il dispositivo ideale per Alyx, il suo prezzo elevato è stato spesso visto come un ostacolo. La maggior parte dei giocatori utilizza, allora, i visori Oculus (circa il 44,6 percento) o quelli HTC (il 30,3 percento).

Se da un lato questo titolo aiuti a promuovere l’intero panorama VR, i dati suggeriscono che c’è ancora molta strada da fare prima che la tecnologia sia all’ordine del giorno tra gli utenti di Steam. Anche con 2,7 milioni di visori connessi, poco più dell’1,9 per cento degli utenti di Steam dispone effettivamente di un casco VR. Half-Life Alyx potrebbe spronare il team di Valve a sviluppare più giochi VR, ma, se lo faranno, difficilmente il mercato videoludico si potrà trasformare dall’oggi al domani.

