Harley-Davidson apre un centro di ricerca nella Silicon Valley

La casa motociclistica statunitense apre un nuovo centro di ricerca in California. Tra i futuri prodotti, anche una linea completa di veicoli elettrici.

Harley-Davidson ha annunciato la creazione di un nuovo centro per la Ricerca e Sviluppo nel Nord della California con il quale intende “dare sostegno alla definizione della futura gamma di prodotti”, che include anche la prima linea completa di veicoli elettrici dell’azienda.

A luglio di quest’anno, l’azienda ha a rivelato i dettagli del proprio piano di crescita definito “More Roads to Harley-Davidson”. Con questo piano di crescita la Motor Company punta ad allargare la community grazie a “nuovi prodotti, un accesso più ampio ed articolato al mondo Harley e una rete di vendita con nuovi concessionari”.

Come parte di tale strategia, Harley-Davidson prevede il lancio della sua prima motocicletta elettrica, LiveWire, già nel 2019. Questa moto sarà il primo prodotto di una famiglia di veicoli elettrici a due ruote senza frizione “twist and go”. Arriveranno ulteriori modelli che si susseguiranno fino a tutto il 2022 per ampliare l’offerta con una serie di prodotti più leggeri, di dimensioni più contenute e anche più accessibili.

L’apertura del nuovo centro R&D che sorgerà in California – e che funzionerà come satellite del centro Willie G. Davidson Product Development di Wauwatosa (Wisconsin) – è prevista per il quarto trimetre 2018. Il centro si dedicherà inizialmente a ricerca e sviluppo in funzione dei veicoli elettrici, includendo nel proprio ambito d’azione la progettazione, lo sviluppo e la produzione di batterie e di componentistica per le moto elettriche.

In prospettiva a più lungo termine, la Motor Company fa sapere di stare valutando di allargare il campo di azione del centro affinché possa occuparsi anche di altre tecnologie avanzate (incluso lo sfruttamento di nuove fonti di energia) sfruttando il know-how e le competenze che si possono trovare nella Silicon Valley.

Il produttore ha già iniziato ad assumere talenti disponibili specializzati in ingegneria elettronica, meccanica e nello sviluppo di software, con esperienza nello sviluppo e nella realizzazioni di un’ampia varietà di sistemi EV, dalla progettazione alla produzione.