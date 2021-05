L’app Harry Potter Fan Club è disponibile in Italia

Gli appassionati del mondo magico ideato dalla scrittrice J.K. Rowling devono assolutamente scaricare la nuova applicazione Harry Potter Fan Club che, da pochi giorni, è disponibile anche in Italia (oltre che in Francia, Germania, Spagna e Svezia). Dentro c’è tutto quel che serve per placare la propria curiosità magica su tutto ciò che ruota intorno al Wizarding World, con attività e giochi per ogni momento della giornata.

Nell’app c’è ad esempio la Cerimonia di Smistamento in AR, con la possibilità di indossare virtualmente il Cappello Parlante per farsi smistare in una delle quattro Case di Hogwarts rispondendo ad alcune domande scritte appositamente dalla Rowling.

Chi è già stato smistato attraverso il sito ufficiale può comunque effettuare l’accesso con il proprio account e ripetere l’esperienza per il semplice gusto di scattarsi un autoritratto col cappello in testa, ma potrà anche valutare di cambiare Casa se il test offrirà un risultato diverso da quello che si è ottenuto la prima volta, dopodiché si potrà ripetere il test anche più volte per scoprire così nuove domande, ma il Cappello Parlante non cambierà più idea.

Installando l’app Harry Potter Fan Club offre tanti quiz e giochi, la Cerimonia di Smistamento in AR, curiosità, lo scanner per i codici segreti e l’accesso esclusivo a sconti e offerte sul proprio dispositivo. Si avrà anche un facile accesso al Wizarding Weekly, il settimanale che ogni mercoledì propone nuovi quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze magiche, partecipare a sondaggi, risolvere enigmi e cruciverba, leggere le ultime curiosità, guardare video a tema e tanto altro ancora.

Compresa la possibilità di aiutare la propria Casa a scalare le classifiche dei quiz come in una sorta di Coppa delle Case che tiene traccia del rendimento dei Grifondoro, dei Corvonero, dei Tassorosso (no, niente Tassofrasso: per noi saranno sempre Tassorosso) e dei Serpeverde. Il sabato viene invece rimpolpata di nuovi contenuti la sezione “Feed” dell’app con nuovi quiz (ce ne sono molti di più per i membri Gold) che possono comunque essere poi ritrovati dalla sezione “Scopri” per completarli anche in seguito.

L’app va però spulciata ogni giorno perché vengono pubblicati nuovi contenuti con assidua frequenza: dentro è possibile scovare anche chiavi incantate e codici segreti, molti dei quali vanno invece rintracciati in tutti i luoghi del mondo magico, da quelli fisici alle confezioni di alcuni dei prodotti in vendita nei negozi ufficiali, scansionandoli attraverso l’app. E per gli iscritti c’è anche la possibilità di accedere alla sezione “Vault” per beneficiare di tutti i vantaggi dell’Harry Potter Fan Club.

L’app Harry Potter Fan Club, che di recente è stata notevolmente ridotta anche nel peso, è già disponibile nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda, e dal 14 maggio anche in Francia, in Germania, in Spagna, in Italia e in Svezia, anche se per il momento è disponibile soltanto in lingua inglese. Quella per iPhone si scarica gratuitamente da App Store e pesa poco più di 100 MB, mentre la versione per Android si scarica dal Play Store ed occupa all’incirca 95 MB di spazio su disco.

