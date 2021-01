HealthyU: monitoraggio smart dei pazienti tutto in uno per la telemedicina e il benessere

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la startup californiana HD Medical ha presentato HealthyU, un dispositivo “intelligente” per il monitoraggio remoto dei pazienti, presentato come risposta alle difficoltà riscontrate nelle aree della telemedicina, delle cure cardiache e del benessere durante l’attuale pandemia e oltre.

HealthyU è il primo dispositivo per uso domiciliare ad offrire: ECG a sette derivazioni (senza fili), auscultazione dei toni cardiaci con analisi di soffi, auscultazione dei polmoni, Frequenza cardiaca, pulsossimetria (SpO2/saturazione di ossigeno nel sangue, temperatura corporea, frequenza respiratoria e misurazione della pressione arteriosa senza manicotto.

La comunità medica è in cerca di nuovi metodi per prestare cure e HealthyU è presentato come qualcosa che racchiude numerosi dispositivi medici complessi in un singolo dispositivo facile da usare permettendo ai pazienti e agli operatori sanitari di connettersi gli uni con gli altri attraverso una semplice app e piattaforma sul cloud per accedere ad approfondimenti o connettersi con qualsiasi strumento per videoconferenze o per la condivisione dello schermo per ottenere consulenza remota.

I professionisti sanitari possono auscultare dal vivo i toni cardiaci e i rumori respiratori usando la tecnologia per stetoscopi smart di HD Medical, HD Steth, che è stata approvata dall’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli alimenti (Food and Drug Administration, FDA) nel luglio del 2020 per l’uso in stetoscopi, fonocardiografi ed elettrocardiografi elettronici.

Pensato per, e reso disponibile in via prioritaria a quanti richiedono monitoraggio e cure cardiache, HealthyU è rivolto a personale clinico, ricercatori e responsabili di programmi aziendali per il benessere, nonché a responsabili di programmi pilota di telemedicina ai sensi di un protocollo approvato da un comitato etico indipendente in conformità ai regolamenti dell’FDA.

HealthyU è al momento inteso per uso sperimentale e sarà in vendita solo dopo l’approvazione della FDA. La startup californiana prevede che la vendita possa avvenire negli USA per il terzo trimestre del 2021.

