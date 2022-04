I guanti COFIT per andare in moto insieme senza rinunciare al touchscreen

A vederli, quelli di COFIT sembrano un comune paio di guanti per moto, ma includono un’interessante caratteristica per i nostri lettori: hanno le fibre metalliche conduttive sul dito indice e sul pollice, il che vuol dire che rendono possibile l’interazione con smartphone e tablet senza doverli sfilare.

Questo è molto utile perché permette di risparmiare tempo e rende tutto molto più agevole e intuitivo, ad esempio quando si sta percorrendo una nuova strada che si sta seguendo tramite il navigatore satellitare. In questo modo è sufficiente spostarsi a bordo strada per arrestare il veicolo ed è subito possibile consultare lo schermo ed eventualmente modificare qualche parametro senza togliere i guanti.

Lo stesso discorso si potrebbe fare per rispondere velocemente ad un messaggio o una mail appena ricevuta, o per strisciare lo schermo e rispondere ad una telefonata in entrata, o accedere al tastierino numerico e alla rubrica per avviarne una.

Per il resto come dicevamo si possono scambiare con molti altri guanti progettati appositamente per assicurare un certo livello di sicurezza quando si guida la moto. Sono infatti realizzati con tessuti traspiranti e presentano microfori per garantire una buona aerazione, in modo da poter essere indossati e usati in qualsiasi stagione.

Presentano una chiusura con velcro al polso per poter essere ben stretti ed evitare movimenti strani durante la guida, e incorporano anche una fitta rete di pallini in silicone antiscivolo sul palmo e sulle dita che migliorano notevolmente la durata dei guanti e la presa.

E poi ovviamente ci sono le protezioni per le nocche e per il palmo delle mani, in modo da prevenire o quantomeno ridurre i danni in caso di caduta.

Questi guanti sono progettati per chi va in moto ma vanno bene anche per chi guida un quad o per chi vuole proteggere le mani durante un giro in bicicletta, nell’arrampicata o quando va con lo skateboard o coi pattini. Sono disponibili in sette diverse varianti di colore – rosso, arancione, blu, giallo, nero, verde, rosa – e si comprano su Amazon: il prezzo va dai 14,99 euro ai 30,90 euro in base alla taglia scelta (M, L, XL oppure XXL).