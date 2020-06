HomeKit, tutto quel che di nuovo la WWDC 2020 ci ha proposto per la casa smart su iPhone, iPad e Mac

Il keynote di apertura della WWDC 2020 ha portato davvero tanta carne al fuoco, tanto che molte delle novità potrebbero essere passate inosservate, per la mole di annunci fatti. Ad esempio, in molti potrebbero non essersi accorti delle numerosissime novità presentate da Apple a HomeKit, la piattaforma per la gestione della casa smart.

Le novità presentate sono tante a partire dalla interfaccia utente dell’app Casa, dove appaiono nuove icone, e dove vengono messe in rilievo sulla parte alta, le icone delle periferiche più importanti. Inoltre, è presente anche una nuova splashscreen, quando vengono rilevate periferiche nuove da poter essere configurate all’interno dell’app Casa.

Tra le tante novità, c’è anche il controllo delle luci adattivo, che variano di intensità e tonalità a seconda dell’ora del giorno, adattando così il fascio luminoso alla luce esterna, così da risultare sempre in perfetta sintonia con l’ambiente esterno.

Altro importante aggiornamento riguarda alle Videocamere di sicurezza, che godranno di nuove funzionalità, come ad esempio le zone di attività: l’utente potrà impostare alcune zone dell’inquadratura, così da registrare e informare l’utente solo quando accade qualcosa entro i limiti pre impostati.

Face Recognition è un’altra delle caratteristiche più interessanti: le camere potranno riconoscere chi stanno inquadrando, informando così l’utente su chi, ad esempio, sta bussando alla porta, annunciandoli con il gisuto nome anche tramite HomePod.

Peraltro, il sistema funzionerà anche come Picture in Picture (PiP) su Apple TV: mentre si sta guardando un film, ad esempio, apparirà una piccola finestra che mostrerà chi sta suonando alla porta. Peraltro, potrà essere l’utente a chiedere a Siri su Apple TV di mostrare in piccolo il flusso video di una telecamera: in questo modo si potrà tenere sotto controllo il cortile sul retro, senza nemmeno dover distogliere l’attenzione dalla propria serie preferita.

Tutte le novità sulla WWDC 2020 le trovate direttamente a questo indirizzo, incluse quelle su HomeKit.