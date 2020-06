macOS Big Sur: una beta di VMware Fusion a luglio, Parallels al lavoro sull’aggiornamento

macOS Big Sur non consente di installare le estensioni kernel (KEXT) sfruttate da alcuni produttori di software per estendere le funzionalità di sistema. Non è una novità e Apple ha cominciato ad avvisare gli sviluppatori da macOS 10.15 Catalina.

Alcuni sviluppatori come Parallels – azienda nota per il software di virtualizzazione Parallels Desktop – hanno fatto sapere di essere al lavoro su una nuova versione del loro software che non ha bisogno delle estensione kernel, ora “deprecate”. L’attuale versione 15 di Parallels Desktop è incompatibile con macOS 11 Big Sur; Parallels sta lavorando su Parallels Desktop 16 Technical Preview integrando modifiche che consentiranno l’uso in conformità a quanto previsto da macOS 11 Big Sur.

Il sito Mr. Macintosh riferisce come superare l’impossibilità di installare il virtualizzare VMware Fusion su Big Sur. Lo sviluppatore ha intanto fatto sapere che la Tech Preview di Fusion (una beta) compatibile con Big Sur arriverà all’inizio di luglio. Oltre all’installazione di Windows, VMWare Fusion permette di virutalizzare in una finestra anche precedenti versioni di macOS. Le nuove release di Fusion e Parallels Desktop dovrebbero permettere, tra le altre cose, di eseguire in una macchina virtuale anche il nuovo macOS Big Sur.

Tech Preview with support for macOS "Big Sur" 11.0 beta coming in early July! — VMware Fusion (@VMwareFusion) June 23, 2020

VMware ha intanto cominciando a fare domande ai suoi clienti per capire cosa vorrebbero poter fare con Fusion su Mac dotati di chip Apple, sapendo che le VM Windows e Linux saranno solo versioni ARM di questi sistemi.

