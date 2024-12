Honda e Nissan in trattativa per la fusione

Pubblicità

Le case automobilistiche giapponesi Honda e Nissan sono a quanto pare in trattativa per una fusione, scelta che potrebbe portare alla formazione di una holding in grado di riunire costruttori sotto lo stesso ombrello.

A riferirlo sono diversi media giapponesi, spiegando che i piani prevedono anche l’inclusione di Mitsubishi Motors (società di cui Nissan è già principale azionista), scelta che porterebbe alla nascita di un super gruppo in grado di competere con nomi quali Toyota e Volkswagen.

CNBC riferisce che dalla fusione Nissan-Honda-Mitsubishi nascerebbe un super gruppo che vende oltre 8 milioni di veicoli l’anno, in competizione con le più grandi case automobilistiche a livello mondiale, ma numeri inferiori a quelli di Toyota Motor (con 11,2 milioni di veicoli venduti nel 2023) e Volkswagen (9,2 milioni di veicoli).

La fusione dovrebbe permettere alle due aziende giapponesi di avviare una partnership strategica su componenti e software condivisi, la più grande collaborazione del settore dopo la fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA che ha portato alla creazione di Stellantis.

Il Sole 24 Ore sottolinea che discussioni sulla possibile fusione arrivano nel contesto di una crisi generalizzate senza precedenti e di trasformazioni radicale nel settore automobilistico, con brand cinesi che stanno mettendo in crisi i produttori tradizionali, imponendo ritmi di sviluppo che anche le grandi giapponesi fanno fatica a sostenere, nonostante i tagli ai costi.

Sia Honda, sia Nissan hanno rilasciato dichiarazioni simili, con commenti generici nei quali si sottolinea che non è stata fatta alcuna dichiarazione ufficiale, facendo genericamente capire che si stanno esplorando varie possibilità per future collaborazioni con l’idea di sfruttare punti di forza reciproci e che gli azionisti saranno informati a tempo debito di eventuali aggiornamenti.

A marzo 2024 Honda e Nissan avevano fatto sapere di avere firmato un memorandum d’intesa in base per avviare studio di fattibilità per una partnership strategica nei settori dell’elettrificazione e dell’intelligenza dei veicoli.

