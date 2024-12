Con le Mappe di Apple ci si guarda intorno anche nel browser

Pubblicità

La versione web di Mappe di Apple (attiva da luglio 2024) che consente di accedere al servizio direttamente dal browser, ora supporta anche la funzione “Guardati intorno“, consentendo di visualizzare alcuni luoghi con viste panoramiche a 360°.

In determinate aree (alcune città) sarà possibile vedere una panoramica reale dei luoghi, ottenendo una rappresentazione virtuale dell’ambiente circostante, sulla falsariga di Google Street View, utile per esplorare punti di riferimento, immagini a livello stradale di musei, stadi, ristoranti e piccole attività.

La funzione in questione è disponibile da tempo su iOS e ora è offerta anche sul web ed è quindi utilizzabile anche da utenti che non dispongono di dispositivi Apple.

Stando a quanto riferisce il sito statunitense 9to5Mac il supporto alla funzione “Guardati intorno” sul web è attivato dall’11 dicembre, disponibile per varie città degli Stati Uniti ma anche di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Singapore, per Londra e altre città ancora (l’elenco completo è a questo indirizzo sul sito Apple).

Il sito web con Mappe di Apple (si parte da qui) funziona alla stregua dell’app: è possibile ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi, trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni; fare cose come ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi in Mappe, e sfogliare le Guide per scoprire ristoranti, negozi e posti da esplorare nelle vicinanze.

Gli sviluppatori di app e siti possono includere link a Mappe di Apple sul web per consentire agli utenti di ottenere indicazioni stradali, vedere informazioni dettagliate sui luoghi e altro ancora.

La versione web di Mappe di Apple è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, e con Chrome ed Edge sui PC Windows. Apple ha fatto sapere che in futuro il supporto verrà esteso ad altre lingue, browser e piattaforme.