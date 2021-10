HP Smart Tank 7000 è la low cost per stampare grandi volumi

La nuova stampante HP Smart Tank 7000 è un dispositivo low cost per utenti e aziende che devono gestire grandi volumi di stampa.

È il primo modello del costruttore con serbatoi di inchiostro realizzata con oltre il 25% di plastica riciclata: non solo: I flaconi di inchiostro HP compatibili delle stampanti possono essere riciclati tramite HP Planet Partners, supportando la visione dell’azienda di un processo di riciclaggio a ciclo chiuso, riducendo la quantità di plastica vergine impiegata.

La stampante supporta reti e connessioni Wi-Fi dual band e, tramite l’app gratuita HP Smart App, permette agli utenti di stampare da qualsiasi luogo, passando senza soluzione di continuità dal supporto digitale a quello cartaceo. Il nuovo pannello touch e le funzioni di illuminazione smart guidata si adattano alle diverse modalità di lavoro. Gli utenti possono facilmente gestire e passare da un’attività all’altra in modo più semplice ed efficiente.

«Gli utenti continuano a cercare una soluzione semplice ed economica per le loro esigenze di stampa quotidiane» dichiara Xavier Garcia, GM e Global Head, Print Hardware Systems, HP. «La nuova serie Smart Tank 7000 offre un’esperienza di stampa eccellente dall’inizio alla fine con stampe di alta qualità e funzioni intelligenti avanzate progettate per aumentare la produttività quotidiana senza spendere troppo».

Negli USA la stampante HP Smart Tank 7000 è proposta al prezzo di 499 dollari, circa 430 euro al cambio odierno.

A settembre HP ha presentato HP Envy 34, un computer PC Windows tutto in uno con specifiche e prestazioni sostenute progettato per i creatori di contenuti: ne abbiamo parlato in questo articolo. Invece un concorrente del sistema tutto in uno di Apple iMac con processore M1 è rappresentato dal sistema HP EliteOne 800 G8 dotato di tecnologie e sensori per rilevare la presenza dell’utente per spegnersi e attivarsi quando serve per ridurre i consumi di energia.