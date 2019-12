Huawei FreeBuds Lite, gli auricolari stile AirPods sono in offerta a 52,99 euro

Huawei FreeBuds Lite sono gli auricolari dell’omonimo produttore cinese: completamente wireless, resistenti alla pioggia, con sistema cancellazione del rumore e supporto alla ricarica veloce, ora sono proposti online ad un prezzo aggressivo.

Con design in-ear stile AirPods sono leggeri, facili da utilizzare e con supporto al Bluetooth 4.2 che promette stabilità entro 10 metri e consente anche di ascoltare musica e effettuare chiamate senza avere lo smartphone a portata di mano.

Tra le tecnologie a bordo merita una menzione il sistema di cancellazione del rumore, che si serve di doppi microfoni montati su ciascun auricolare per un ascolto apprezzabile anche in ambienti rumorosi.

Huawei FreeBuds Lite sono dotati di driver dinamici superiori ed offrono un equalizzazione audio bilanciato con acuti nitidi, bassi naturali alti e profondi. Si tratta di auricolari adatti a numerose occasioni, anche durante l’allenamento perché dotati di inserti per le orecchie traspiranti, progettati per esercitare meno pressione sonora per un uso più confortevole.

Gli auricolari godono inoltre di certificazione IP54, quindi sono resistenti alla polvere e alla pioggia. Tra le peculiarità troviamo il sistema di controllo wireless chiamato Double Tap, che permette con un semplice doppio tocco della cuffia destra di rispondere ad una chiamata e riagganciare, avviare e bloccare la riproduzione musicale: toccando due volte la cuffia sinistra è invece possibile attivare l’assistente vocale.

Questi auricolari, compatibili sia con sistema operativo iOS che Android, con 15 minuti di ricarica offrono un’autonomia di 90 minuti. Al momento sono in vendita in versione nera su Ebay al vantaggioso prezzo di soli 52,99 euro, praticamente meno della metà del prezzo (129 euro) con cui sono stati lanciati a inizio anno. Il venditore è goodgoods180_9, con oltre 21.000 vendite all’attivo ed un indice di gradimento del 98,5%.