Per Huawei Luxeed S7 sarà superiore a Tesla Model S

Huawei ha stretto una partnership con la casa automobilistica cinese Chery Automobile, di proprietà dello Stato, per il marchio di veicoli elettrici Luxeed, che presenterà il suo primo veicolo nei prossimi mesi: secondo quanto riferito da un dirigente aziendale, il marchio debutterà con una concorrente della Tesla Model S già verso la fine di novembre.

La berlina Luxeed S7 sarà presentata sul mercato cinese a fine novembre, secondo quanto dichiarato dal responsabile del dipartimento auto di Huawei, Richard Yu Chengdong, in un rapporto del South China Morning Post. Il veicolo entra in un mercato competitivo con diversi altri competitor già leader di mercato, come Tesla e BYD, oltre a startup più piccole come NIO, XPeng Motors, Li Auto e altre ancora. Il capo dipartimento, tuttavia, non ha dubbi:

La vettura farà il suo debutto a fine novembre. Sarà superiore alla Model S di Tesla sotto vari aspetti

Chengdong non ha fornito dettagli sul prezzo, sull’autonomia di guida o sulle funzionalità smart di questa S7. Secondo i dettagli sul sito web del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica della Cina, l’EV sarà costruita sulla piattaforma Chery Auto E0X, progettata per veicoli a trazione integrale con doppio motore.

Sebbene l’azienda non abbia divulgato specifiche funzionalità, le funzioni comuni a molte altre EV includono spesso la guida semi-autonoma, il parcheggio automatico, i comandi vocali e altro ancora. Queste caratteristiche sono generalmente state ben accolte dai consumatori cinesi appartenenti alla classe media, e la partnership Chery-Huawei potrebbe essere destinata al successo, secondo alcuni analisti.

Ricordiamo che il governo degli Stati Uniti ha ampliato le sanzioni su Huawei all’inizio di questo mese dopo che nel 2019 erano state imposte le prime sanzioni all’azienda.

Curioso ricordare anche il fatto che nel 2021, un dirigente di Huawei è stato licenziato dopo aver definito i veicoli di Tesla “macchine assassine”; queste dichiarazioni avevano portato a reclami da parte del team legale del produttore automobilistico statunitense.

